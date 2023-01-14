LG「暖風塔」全面潔淨 偵測高溫自動熄機

早前才推出不久的上代LG AeroTower，已經結合空氣淨化及風扇於一身；今代再添暖風功能，化身為3合1暖風空氣清新機。在暖風模式中，只需9分鐘便能提高室內溫度5℃，於寒冷的冬日都能感受無比溫暖。用暖風機最怕不小心燙傷，為顧及小童或小毛孩安全，PuriCare AeroTower備有18種安全機制，包括保護外層、安全底板等；還內置鎖定模式及高溫感應，如偵測到室內溫度過高便會自行關閉，設計非常人性化。

至於空氣清新功能，它內置智能感應系統，可感測家居中PM1.0懸浮粒子、氣味、溫度及濕度等數據，於屏幕中清楚顯示。它又採用3層過濾系統，包括前置濾網、HEPA濾網及除臭濾網，第一層前置濾網可阻隔大顆粒灰塵，第二層HEPA濾網聲稱可過濾99.97%小至0.3微米懸浮粒子，最後的除臭濾網則能夠去除異味及空氣中的化學物質；同時配備LG UVnano技術，透過紫外線去除風扇葉片上99.9%細菌。

AeroTower不單功能夠全面，就連設計都別具一格。仿照大自然峽谷設計，能產生類似峽谷壁的強勁風效，而且操作時噪音低至23分貝，宛如寧靜大自然的微風，打造出舒適的室內環境。用家亦可透過智能手機中的LG ThinQ智能家居App，隨時隨地遠程操控。

衣物護理機 包辦乾洗殺菌

另一件實用家電LG Styler衣物護理機，一機備乾洗、殺菌及衣裝保養功能。它採用的TrueSteam純水蒸氣，宣稱經過英國防敏協會、韓國衣類試驗研究院等多重認證，毋須添加化學劑便有效消滅達99.9%細菌、病毒及塵蟎等致敏原，特別適合需要特別呵護的衣物。

LG Styler的擺動衣架，能透過模擬人手揮動衣物，以每分鐘200次擺動來甩走細塵。機身內亦可加入芳香劑為衣物增添香氣，無論西裝、皮革、毛公仔、毛巾等，都可以清潔殺菌及保養一步到位，護理衣物更省時及方便。●

LG PuriCare AeroTower

功能：空氣淨化、暖風、涼風

模式：廣域、集中、循環模式、睡眠

暖風設定：16至30℃

體積／重量：1120×265×265mm／11.5kg

售價：$7180

LG Styler規格

功能：蒸氣護理、熱泵式乾衣、擺動衣架

容量：衣物×3、褲子×1

體積／重量：1850×585×445mm／83kg

售價：$16,980

查詢：3543 7777