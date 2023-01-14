Carrier變頻抽濕機 節能35%

另外，2合1空氣淨化變頻抽濕機也可於抽濕模式關閉下，獨立使用「五重空氣淨化」功能。品牌稱有效阻擋99.9%的PM2.5、95%的PM0.3懸浮微粒，同時可去除塵埃、灰塵、煙霧、花粉。另外，還有UV-C紫外線技術消滅細菌，以及過濾灰塵、毛髮、皮屑等。

Wi-Fi連線 語音操控

纖巧機身配以5公升盛水器，抽濕功能強勁。此機又備有4種操作模式，包括智能乾衣、ECO省電模式、連續抽濕及自選濕度；亦對應手機以Wi-Fi直接連線當作遙控器使用，遙距控制或利用Google Home、Amazon Alexa以語音控制，合適現代智能家居。●

Carrier 2合1空氣淨化變頻抽濕機規格

功能：空氣淨化、抽濕

模式：Dryer智能乾衣、ECO省電模式、連續抽濕、自選濕度

抽濕量：21L、25L、28L

體積：670×420×240mm

售價：未定

查詢：2305 2072（世紀開利）