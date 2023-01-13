沙發薯：免費台用經典猛片攝時間

稍等！熒光幕前的電視節目並非上世紀90年代荷李活電影文化回顧的紀錄片，而是電視台在晚間時段播放的「猛片」。電視台播映舊片的做法不難理解，最直接和簡單的說法就是「攝時間」。電視台的煩惱是每天都要不停地播放節目，把節目表填得滿滿，沒有明顯的空檔。而晚間時段最適合播放比較大眾、大路的節目，將以前早已購買播映權的舊片一播再播，相信是既可滿足成本效益，同時又可一下子填上2小時節目的高效手段。到了今天，究竟還有多少觀眾會準時坐在熒光幕面前收看這些重播的「猛片」，我倒不太清楚（也沒有動力去查一下相關的收視統計），但估計也不會屬於高收視（當然，仍然很有可能是高於31台的收視率）。不過，正如前面所講，如果電視台的考慮主要是在於以低成本來填滿播放時間，則沒有太多觀眾也沒有什麼所謂。一個普通的晚上，就此度過，沒有人特別留意，基本上也不會構成一個問題。

年輕觀眾難投入

當然，電視台的電影時段演變為一種懷舊節目，這也未嘗不可。斷斷續續的看一下《第一滴血》（1集、2集……）、《洛奇》（1集、2集……）、《虎膽龍威》（1集、2集……）、《大白鯊》（1集、2集……）、《異形》（1集、2集……）、《回到未來》（1集、2集……）、《奪寶奇兵》（1集、2集……），當然還有《星球大戰》（1集、2集……） 好些都是自己入戲院看電影之前的大製作，老父邊看邊談陳年往事，什麼戲票是預售7日，入場之前戲院門口人山人海云云，但對我來說都是史前的歷史了。他的投入程度可能不減當年，可是對較年輕的觀眾而言，則難免會問：究竟《星球大戰》有幾高科技？《虎膽龍威》有幾刺激？《回到未來》有幾先知先覺？所謂一代經典，其實需要一點耐性來慢慢欣賞，偏偏電視台播放電影中間穿插廣告，很難一氣呵成，所以對已經重看那些經典10次（或以上）的老父，這倒沒有什麼問題，可是於我而言，則繼續是行來行去，斷斷續續看完就算。當老父表示那是經典場面，當年如何震撼，我則只有一句反應「僅此而已？！」在這個問題上，的確存在世代的差異。

經典電影一播再播，這是可以接受的。難以接受的是電視台在短期之內又把舊片擺上節目表。明明《黑血》在不久之前才看過一次，怎麼最近又再重播？難道電視台的電影庫存就只有幾十套？來來去去都是那批舊片，無限循環？

或者讀者會問：到了今時今日，還會期望電視台播映什麼「首輪猛片」嗎？有興趣的觀眾，早已循其他途徑，取得觀看的機會。期望由免費的電視台來擔任這個角色，是否有點不切實際？

至於仍然會在熒光幕前看電影的讀者，值得留意「香港國際財經台」，它的星期日晚上時有播放不錯的外語片。

文：趙東尼