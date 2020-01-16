冬被選購依個人習慣 羽絨被100%絨非最暖

一、羽絨被 鵝絨勝鴨絨

說起冬被，很多人首選羽絨被，因它保暖又輕盈。香港理工大學時裝及紡織學院副院長及副教授葉曉雲解釋，羽絨被芯與羽絨衣保暖原理一樣，透過羽毛（feather）及絨毛（down）鎖住熱空氣，減少熱能流失。羽毛帶有羽毛梗，撐起空間，而絨毛的細絲可鎖緊熱空氣。羽絨被上寫明絨與羽的比例，如80/20、90/10，絨比例愈高愈保暖。那麼100%絨最暖嗎？葉曉雲說：「若沒有羽毛撐起空間，（保暖效果）都不理想。」Cherry牀上用品市場經理

黎曼姬認為，在香港用70%、80%絨的羽絨被已足夠保暖。

市面上的羽絨取自鵝與鴨，「鵝的絨朵較大，蓬鬆度較高，可鎖住更多空氣，毋須大量絨毛就能填滿被芯，而鴨的絨朵較小，蓬鬆度較低，需填較多於被芯內，就會相對重少許」，無論保暖度和輕盈度，鵝絨都比鴨絨勝一籌，但整體而言兩者製成的羽絨被芯與其他物料相比，都較輕身。價錢上，鵝絨被芯較鴨絨的貴，因前者更保暖外，鴨絨的產量較多，一年出三季，而鵝絨則只得一年一季。而絨毛產地都有影響，產自寒冷地區的絨毛較暖，因當地鴨鵝需調節身體適應嚴寒，因此來自加拿大、匈牙利、法國等地的白鵝絨、白鴨絨都較保暖，價格也較高。卡撒天嬌市場部總監張曉欣指，通常鴨絨被芯的價錢大約1000元，而產自匈牙利的鵝絨被，每張售價可達5000元、6000元。

羽絨被保暖，但出自動物身上，多多少少帶動物氣味，未必適合對氣味敏感的用家，張曉欣建議這些用家如果仍想用羽絨被，可選氣味較輕的鵝絨被芯。羽絨被另一問題，是羽絨會從被面漏出，對鼻敏感患者或會引起不適。

如何避免漏絨？葉曉雲指羽絨通常從被面或車縫線漏出，羽絨被表面布料是疏織布，如果布密度不夠高，又或車縫線密度不夠高或針孔較大，羽絨有可能從纖維間漏出，「所以一張優質羽絨被，除了考慮羽絨成分，布面密度和車縫線手工都要留意」。她建議可留意車縫線，如果用的紗線較幼細，每一針的距離夠密集，纖維之間讓羽絨漏出的情况就會較少；亦可以買一個較高「針數」的被袋，套在羽絨被外。

過往曾有新聞揭發生產商以不人道方式從鴨鵝身上摘取羽絨，如活採動物羽毛、強行餵食等，黎曼姬指，消費者可以選擇獲認證符合動物權益的產品，可留意其中一個叫「Downpass」的認證，合乎標準的羽絨被會有認證標籤和獨立編號，消費者可到認證網站了解該羽絨被的生產過程，確保動物不會遭受不人道對待。

二、絲棉被 蠶絲製 吸濕透氣保暖

與羽絨被一樣又輕又保暖的，還有絲棉被（又稱蠶絲被）。雖稱作絲棉，實以蠶絲製成。「蠶絲是一種動物蛋白纖維，吸濕、手感幼滑、柔軟，而且可以鎖住熱空氣，保暖效果不錯。」葉曉雲續說，不過它吸濕能力高，當環境潮濕，如香港春天，會感覺被芯很濕，有需要可用抽濕機或冷氣機除濕。

絲棉被用的蠶絲分為幾類，黎曼姬指有些會用家蠶；有些用柞蠶絲，即野生蠶絲，多數來自中國北方，絲較長，保暖程度更高；還有雙宮絲，「由兩條蠶結成一粒繭，100個蠶繭只有3至5個有雙宮情况，更為矜貴，價錢亦更高，可高達1萬元一張」！雙宮絲另一優勝之處，是如網一般交錯重疊，而家蠶與野生蠶生產的絲都是條條分明，三者相較之下，雙宮絲的保暖度更優勝。一般而言，絲棉被的蠶絲佔比愈高愈暖，至少有50%已足夠溫暖。

三、棉被 價錢相宜 受潮後結塊

五花八門的被芯出現前，幾乎每家每戶都蓋「棉胎」度過寒冬。屬天然纖維的棉花不止吸濕透氣、手感柔軟，價格還較相宜。不過近年卻漸漸式微，因棉花吸濕度高，受潮後容易結塊，需要打鬆，而且棉花保暖能力一般，需填入大量棉花才夠暖，使棉被重量大增。張曉欣指，以前一張棉胎可用上近10斤棉花，無論是清洗、收納、保養都不容易。

四、羊毛被 貼身保暖 濕洗或縮水

羊毛被貼身保暖、吸濕排汗、有彈性，葉曉雲解釋：「它的熱傳導系數低，傳熱能力較差，不容易散去身體熱力，而且纖維表面呈麟片狀，可好好鎖住空氣。」張曉欣補充：「羽絨被輕身，小朋友轉身可能將被踢走，家長或怕他們『攝親』，羊毛被有一定厚度，小朋友不容易踢走；喜歡『棉胎』的長者都適合，因羊毛被都有一定重量。」不過，羊毛被或有輕微氣味，對氣味敏感的人或不適合。另外羊毛纖維易纏繞，濕水後纖維或變短，以水清洗可能縮水，需要乾洗。

五、聚酯纖維被 易打理 透氣度較低

聚酯纖維的被芯較多見於夏天冷氣被，偶有部分冬厚被用此物料。聚酯纖維被芯價格相宜，容易打理，但吸濕力較低，當睡眠時出汗，被芯可能不夠透氣，較為焗身。黎曼姬指出，聚酯纖維貼身程度亦稍遜，冷空氣易從被縫鑽入被窩。

六、大豆纖維被 較環保易打理 保暖稍遜

除了從動物身上提取纖維，市面上亦有抽取植物蛋白纖維做被芯。大豆被以大豆豆粕為原料，屬天然纖維，價錢大眾化，容易保養和清洗。張曉欣指，「種植大豆的過程對生態環境損害較低，供應鏈不如畜牧業對生態、自然環境造成的污染」，大豆被因而較環保。但相對羽絨被、蠶絲被，保暖程度稍遜。

綜觀以上多款被芯，張曉欣指最保暖是羽絨被及絲棉被，其次為羊毛被和大豆被，最後是聚酯纖維被。選購時除留意被芯保暖度，還要考慮個人習慣，如家居會否長期開窗，又或冬季會否長用變頻冷氣機、暖爐、電暖氈，未必需要長用保暖度最高的被芯。黎曼姬亦提醒可以從被芯重量、手感、保暖程度挑選，着重輕身、保暖的，可選羽絨被；重視滑溜手感的，可用絲棉被；而需要重量、安全感，可揀羊毛被或棉被。

●溫暖被窩

三文治蓋被法 鎖熱空氣

黎曼姬：先將毛氈鋪在最底，睡在毛氈上，然後蓋上一張羽絨被，表面再加一張毛氈。底部的毛氈減少體溫流失，中間羽絨被鎖住體溫，最表層的毛氈加強鎖住熱空氣的效果，更為保暖。

預熱被窩、手腳

葉曉雲：平時有摺被習慣的話，臨上牀5至10分鐘將被子攤開，「困住」被窩內空氣。手腳冰冷難入睡，上牀前先用熱水袋或用熱水浸暖手腳，又或在睡牀附近用風筒吹熱手腳，順便將被窩吹熱，由被子困住熱空氣，就能很快入睡。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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