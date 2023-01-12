wardrobe：法國七彩防水風褸 為灰濛雨天畫上彩虹

設計源於生活，K-Way的誕生正是源自狼狽的下雨天。1965年某一個下雨天，品牌創辦人Léon-Claude Duhamel看到巴黎街道上的人們穿著濕漉漉的衣服，撐着不太順手的雨傘行色匆匆，因而讓他萌生創造一件防風防水、兼可以收納的外套的念頭，可以方便隨時隨地攜帶外出，以應付天氣驟變的不時之需。品牌名字源為法文En cas de，即in case of以防萬一的意思，希望為顧客帶來便利的生活。

優良設計 價格合理

香港人也許對K-Way感到陌生，甚至不認識這個在法國擁有超過50年歷史的品牌。事實上，K-Way在法國是個家喻戶曉的名字。Lorenzo Boglione表示：「在歐洲，很多人已認識品牌一段長時間，是個很經典的名字；不過當來到亞洲，我們便得從頭開始，透過市場策略、店舖裝潢等來讓大眾認識品牌。」雖然Corporate Identity能加深知名度，不過要成為長青的品牌，始終離不開品質。Lorenzo Boglione強調：「我深信優良的設計，加上合理的價格，往往是吸引顧客的主要因素。」

設計切合不同年齡層

市場上有很多戶外服飾品牌，要突圍而出讓顧客留下深刻印象，必須要一個獨特的賣點，Lorenzo Boglione指「用色豐富鮮明是品牌的獨特元素，另外我們總堅守着自己的品牌風格，不會被潮流牽着鼻子走，設計實用與時尚並重」，一語道出品牌的核心價值。看品牌的lookbook造型照，確實比起其他戶外服飾品牌多添一份時尚味道，例如會把顏色豐富的Le Vrai系列作層次配搭，既提供styling tips予顧客參考，亦展示出防水風褸穿搭的無限可能。品牌的百搭設計能照顧「一家大細」的需要。「設計顧及了每個年齡層，從小朋友、青少年，以至老人家，無論男女，每個人來到店內都可以找到心頭好，品牌亦鼓勵全家人一同去戶外活動，感覺很溫馨！」K-Way也經常與不同時尚品牌推出聯乘系列，予人緊貼潮流的感覺。

進軍米蘭時裝周

經營一盤生意，往往講求靈活變通。即使K-Way主打實用的戶外服飾，亦會透過進軍high-end路線來提升品牌的格調與形象。2022年1月品牌參加米蘭時裝周，帶來時尚奢華的R&D 2022秋冬系列，具備男女服飾設計。從天橋上可見，品牌經典的items，像是防水風褸、滑雪衫、半拉鏈套頭上衣、大褸、連帽衛衣等，換上了誇張的剪裁廓形，部分設計更採用了未來感的金屬光澤面料，塑造出強烈前衛的風格。Lorenzo Boglione表示：「 除了運動及戶外服飾，品牌亦有時尚的設計，有能力在時尚圈不同領域上分一杯羹。在品牌形象上突顯多元化的一面。」●

查詢：K-Way 2720 4355（太古廣場店）

special editions

品牌的防水外套簡潔卻可塑度高，經常推出聯乘系列，合作對象包括Lacoste、COMME des GARÇONS.、Maje，以及Fendi等不同定位的品牌。

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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