showcase‧CNY collections Special：應節衣飾 催旺自己 新春時尚 福兔迎祥

Gucci

玩味手法演繹靈動兔子

早前Alessandro Michele宣布離開Gucci，時尚界一片惋惜。任職品牌創作總監7年的他，將Gucci的品牌形象從看膩了的性感，演化成一種詭異得令人有點起雞皮，卻又引人入勝的時尚，而且甚得業界和時裝迷的肯定和愛戴，確實是個不可多得的天才設計師。

Alessandro Michele為品牌執掌的最後一個系列，是2023春夏的Gucci Twinsburg，而先行推出的兔年限定別注系列，則由品牌的設計團隊負責。雖然不是Alessandro Michele親自操刀，卻依然保持其極繁主義的繽紛與魅力。系列包羅服裝、手袋、鞋履、配飾、珠寶和腕表，女裝最突出的是一組印花絲綢襯衫及半截裙，看似斯文大方卻又帶點稚氣與浪漫，男裝則是饒富運動氣息的時髦服飾。整個系列均佈滿不同風格的兔子圖案，例如在絲綢上以色塊表達的兔兔和荷花，毛衣上的提花兔兔，以及塗鴉風格的兔兔圖案等，各種玩味的手法均演繹出兔子的聰敏和靈動，其他結合斑斕色彩和不同材質設計的配飾，則滿載喜氣洋洋的節日氛圍，包括飾有人手上色條紋的特別版Gucci Diana手提袋，換上珍稀皮革、呢絨和飾釘的Gucci Horsebit 1955肩袋。

系列廣告企劃以一片花海為布景，盡現春回大地和生機勃發的氣息。當中還有不同品種和顏色的可愛兔兔為配角，在整個拍攝過程均由國際檢驗集團Bureau Veritas在場監察，確保兔子得到善待和安全。●

查詢：Gucci 2524 4492 （置地廣場店）

Burberry

兔耳連心 黑白型格

Burberry為農曆新年推出新春團拜限定系列，以特別設計的兔子圖案貫穿大部分單品，兔子印花採用背靠背和兔耳連成心形的設計，突顯玩味調皮的個性。系列包羅女裝、男裝和童裝，設計均如出一轍。用色當然包括應節的紅色單品，整體則以型格的黑白為主。

系列包括醒目的棒球外套，飾以TB專屬徽標和新禧兔年印花的刺繡，其他可供混搭的單品有嵌花針織寬鬆羊毛針織衫和連帽運動上衣，女裝的下身有飄逸精紡絲質混紡印花半截裙，男裝則襯以慢跑褲和短褲，全部飾以TB專屬徽標。配飾除了特別版的Lola手袋和Freya手提袋，還有為系列畫龍點睛的兔耳冷帽和童裝的兔耳鴨舌帽，即時為造型增添童趣。●

查詢：Burberry 2868 3511 （歷山大廈店）

Anteprima

兔子尾巴 袋中點綴

Anteprima的Wirebag一向造型多變，其中Animale系列中的Hello Kitty、大熊貓、狗狗等造型袋款更是誇張又可愛。踏入農曆新年，品牌再推出兩款以兔子為靈感的Wirebag，分別是特別版的Pecchia Tote和Mini Standard Wirebag。

兔子的長耳朵有趣地成為Pecchia Tote的手挽帶，閃爍的淺金色加上袋背的立體毛球圓尾巴，能在簡約的穿搭中成為亮點。另一款可供手挽和附有肩背帶的Mini Standard Wirebag，設計亦以兩片兔耳朵和立體毛球圓尾巴作點綴，備有淺金色和優雅的棕色，加上其尺寸與真實的兔子相近，拿上手感覺玩味，像極兩隻可愛的小灰兔。●

查詢：Anteprima 2167 7386 （ifc店）

Marni

抽象萌兔 粉嫩柔和

Marni推出的2023兔年限定系列，雖然都以兔子為主題，但品牌創意總監Francesco Risso受到啟發的不是來自十二生肖的兔，而是從意大利藝術家Flaminia Veronesi的水彩兔子畫作中取得靈感。Flaminia Veronesi的畫風粗獷，筆下的兔子卻因粉嫩用色而顯得可愛萌氣。

系列的男女裝飾均以柔和的粉色為主調，兔子圖案則像一團團抽象的色塊，四周點綴別致心形，為白色有機棉T恤、連帽上衣、直腳牛仔褲、柔軟多彩的馬海毛針織圓領衫及背心添上柔和創意的裝飾。配飾如Milano小牛皮半月形肩袋和Dada Bumper運動鞋同樣加入柔和粉色，令系列煥發和暖春意。●

查詢：Marni 2845 7632 （置地廣場店）

Diesel

深棗紅牛仔風迎春

Diesel雖然早在1978年成立，但一直以來卻保持叛逆和自我的輕狂風格，獲每一代年輕人的認同，尤其Z世代熱愛1990年代的時尚風格，品牌的牛仔衣飾便正正滿足其口味。

品牌推出的農曆新年限定系列，有牛仔背心、襯衫款長裙及連帽衛衣等單品，全部繡上寫有「S.E. Year of the Rabbit For Successful Living」兔年特別版的Diesel標籤，其他單品還包括T恤、鴨舌帽、襪子和內褲等。系列與眾不同之處是用上洗水的深棗紅色，與新年常見的大紅色來個反叛型格的強烈對比。新版本的深棗紅色亮面配金色的Oval D 1DR掛肩袋，展現青春的大無畏精神和霸氣。●

查詢：Diesel 3101 2880（時代廣場店）

Fendi

紅白標誌 簡潔奪目

穿上奪目鮮明設計的服飾，總讓人看起來精神奕奕。Fendi推出的農曆新年別注系列，靈感源自Marc Jacobs為Baguette手袋誕生25周年系列設計的Fendi Roma標誌，經重新演繹後，換上了白色和紅色主調，象徵新年的吉祥喜慶。

系列中的長袖短版運動衫、針織半截裙，均用上Marc Jacobs重新設計的全幅特大紅白配色Fendi Roma標誌，而棉質平織布衛衣、T恤的正面亦飾有相同標誌，簡潔卻奪目。經典的Peekaboo I See U手袋佈滿奪目的Marc Jacobs版白色和紅色Fendi Roma標誌 ，搶眼又應節，襯絕紅噹噹的新春衣櫉。●

查詢：Fendi 2524 1339（置地廣場店）

Moschino

趣怪賓尼兔當主角

兔年來臨，幾乎各個家喻戶曉的兔子卡通人物也獲邀亮相新年聯乘系列。由創意總監Jeremy Scott帶領的Moschino，便將代表美國流行文化角色賓尼兔當主角，帶來了包括23件時尚單品的聯乘系列。

Jeremy Scott運用絲網印刷和刺繡的方式，在各款服飾上重現賓尼兔的趣怪表情動作，像是從魔術帽中拉出自己、吃紅蘿蔔、眼中帶笑的經典形象，看起來喜氣洋洋。系列中的針織外套、百褶裙、絲質長褲等，均飾有精緻的金色鏈條和絲帶印花；當然亦少不了充滿玩味的配飾，包括拳擊手套造型皮革手袋、兔耳高跟鞋等，當中一款加上人造毛皮兔耳朵的經典biker手袋，貼題又突出。 ●

查詢：Moschino 2907 2033（利園商場一期店）

Maje

新春插畫 浪漫風情

源自法國的Maje，向來甚受少女歡迎，精緻脫俗的風格設計，呈現出巴黎神秘浪漫的風情。2023年新春限量系列，品牌推出一組粉嫩用色的針織毛衣、羊毛大衣，以及法式連身裙等，給團圓時刻注入時尚溫暖的色彩。為了糅合法式浪漫情懷和中國傳統元素，品牌找來定居巴黎的中國插畫家Jiayi Li合作，透過她筆下朦朧細膩的畫風，為新春限量系列創作一個獨特的宣傳企劃。Jiayi Li的新春插畫取材自上海美術電影製片廠製作的《大鬧天宮》和《九色鹿》等動畫作品，靈感源自動畫的鮮艷豐富色彩。她嘗試將中國神話故事中栩栩如生和充滿詩意的場景帶到Maje，捕捉慶祝春節的畫面。●

查詢：Maje 2234 7396（ifc店）

Ferragamo

花叢白兔 優雅詩意

自Maximilian Davis入主Ferragamo後，從品牌標誌到設計，都不難看到他革新品牌的野心。在2023農曆新年系列，他更帶來令人意想不到的設計。他讓兔子化身成系列的靈魂，以不同形式貫穿整個設計。在花叢樹影圖案印花的襯托下，白兔形象顯得維肖維妙，為新年喜慶氣氛增添一份優雅的詩意。

當中甚為獨特的，是將猶如寶石似的兔子紅眼睛圖案加入到白色的上衣、真絲恤衫、Trifolio手袋和圍巾等設計中，既延續Maximilian Davis筆下的簡約主義，同時展現出前衛設計視覺。看起來靈動有神的眼睛，似乎亦承載着Maximilian Davis對未來的期盼。●

查詢：Ferragamo 2110 0668（海港城店）

Dolce&Gabbana

白兔蝴蝶花卉 春意盎然

很多人也重視農曆新年的傳統，例如於家居擺放年花，寓意花開富貴。Dolce&Gabbana在癸卯兔年，推出的農曆新春限定系列，便以「萬物復蘇，如沐春風」為主題，從自然秩序中找尋靈感，汲取農曆新春的生肖兔與迎春水仙為主要設計元素，呈現出生生不息的蓬勃力量。

貫徹品牌的華麗奢華格調，系列帶來多款雪紡長裙，充滿女性嫵媚氣息。為呼應春意主題，系列以黑色、薰衣草紫與胭脂粉作為主色調，並用上活潑調皮的兔子作為印花，點綴於精緻花卉、多彩蝴蝶的錦緞、雪紡、針織和府綢等面料上，唯美意境流露春意盎然的感覺。配飾與鞋履以生肖兔為主角，當中的DG Daily印花帆布購物袋，綴飾形象可愛的兔子印花，為實用的袋款增添趣味；高跟涼鞋亦配上了印有兔子圖案的軟緞綁帶，為粉紅色鞋身注入童趣。當中的運動鞋亦甚具看頭，其中新款Portofino運動鞋飾有立體感十足的兔子裝飾細節，為新春佳節注入可愛歡樂氣氛；Airmaster拼接材質運動鞋，亦注入了粉嫩春意用色，方便配搭喜慶感的新春造型。另外還有立體花卉造型的首飾，包括頸鏈、耳環及頭飾等，塑造出花團錦簇的感覺。男士服飾方面同樣聚焦兔子圖案，包括藍色基調的兔子印花尼龍外套、兔子印花棉質襯衫，以及兔子圖案拼貼牛仔褲等，呼應女士高貴優雅的「兔年」造型。●

查詢：Dolce&Gabbana 2877 5558（置地廣場店）

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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