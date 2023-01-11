創意產業 走入城市 倫敦設計節 以民為本

不少設計展面對的最大難題除了是製造商機，更難的是如何將設計帶到大眾。消極點說，設計由始至終都是「起源於小眾但惠及大眾」的念頭。作為大眾又或是消費者，大都以「生活」為出發點，在購買或使用物品時，如能夠享用到當中因為設計帶來的便利，已算是超額完成；如能夠進一步燒腦地欣賞及理解背後的設計概念，更是一種難能可貴的共鳴。倫敦是英國的設計首都，在脫歐後，創意便成為最重要的出口及內銷軟實力，將設計平民化成為日後經濟發展不可或缺的一步。

地標式作品 感受設計好生活

Sir John Sorrell CBE和Ben Evans CBE在2003年創辦倫敦設計節的初衷，正是將設計平民化。倫敦一向走鎮區系統（Borough），概念與香港的地區（District）相近，但每區覆蓋範圍更大，為解決大城巿的地理限制，今屆設計節活動散佈於12個區域，比上屆多了Bankside及Pimlico Road Design District，讓大眾跨區或在本身區域接觸設計亦可。

為了進一步面向大眾，倫敦設計節有不少地標式作品，概念大都平易近人，讓人能直接感受設計的好處。如由荷蘭設計師Sabine Marcelis設計的Swivel轉動坐椅，正正在巿中心Tottenham Court Road地鐵站旁。另一個地標式作品，則是由Sony Design主理、在Cromwell Place藝術中心的Into Sight互動光影裝置。在商業區Canary Wharf則有由LSI Stone、Stanton Williams和Webb Yates合作的Henge涼亭。這些地標作品，都是能簡單享受、多層面向大眾的作品。

走入社區 設計與歷史兼備

相比其他國家或城巿的設計周，倫敦設計節算是較早走入社區的一個，亦是少有地並非以商貿展為主的設計周，更早的有米蘭設計周在1961年開始的Fuorisalone場外沙龍，而其他設計周走平民化策略都是近年的事。城中有不少展示新商品的活動，例如為港人熟悉的太平地氈便推出自家創作室Studio by Tai Ping系列，亦有以店內裝置為主，如設計家俬店The Conran Shop以Meet Me in the Metaverse為題重塑店內的秋冬系列新作。瑞士品牌Vitra亦乘勢在Shoreditch開設全新陳列室，展出一系列法國建築設計師Jean Prouvé的經典作。這些活動都不算是硬銷，反而是設計新事與歷史兼備，大大降低走入設計店舖的心理門檻。

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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