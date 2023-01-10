客座隨筆：自小培養回收習慣

廢物分類洗淨 方拿到回收點

當我開展了再生玩具店後，感受到浪費的嚴重度令個人的環保意識提高，同時開始培養回收的習慣。回收的習慣是指先將家中的廢物分類妥當，再洗乾淨拿到指定的回收點。有了這個習慣才發現每日使用的塑膠很多，疫情後需要增加外賣服務，因此使用了更多膠盒。以前都是用完即棄，你不會發現只要數天就可以儲滿一大袋膠盒。因為飯後即棄太方便，大家都懶於回收。回收後需要花時間分類，需要花時間清潔，甚至需要花時間運送。很多人會反問，值得嗎？

棄置原因多 忽略自己責任

香港人很懂得計算，但左計右計，從來沒有將責任放入計算的程式當中。我們暫停已經做了3年的玩具回收工作，因為我們已經負不起其他人的責任。還記得3年當中最深刻的一句說話——當天是星期天，是我的親子時間，突然有一個信息問今天能否前來收玩具，如果不能來就會將玩具丟到垃圾站。這個說話完全令我感受到，原來棄掉玩具是因為我。很多人會加上很多棄置的原因，包括太骯髒、不方便、沒地方，但從來不包括自己隨意的購物消費、不包括自己的浪費，而且它們是被丟棄到一個完全不影響自己的地方。我們想孩子學習到用一大堆藉口去包裝自己的問題，還是想他們學習面對自己製造出來的問題？

分辨「想要」和「需要」 避免浪費

看似兩件完全不相關的事情，但反映出來的是教育孩子的價值觀。孩子的成長是模仿大人的樣式，要養成孩子有責任感，家長亦先要學會負責任，和孩子分享身邊的事物，讓孩子關心環境和自己的關係。我們亦可以教孩子分辨「想要」和「需要」，避免過度購物造成浪費。

最後亦希望更多人關注玩具回收的問題，因為香港沒有玩具的回收分類，我們只能將能玩的玩具變成二手玩具，再等待有心人接收。但較為陳舊和破損的玩具最後只能送到垃圾站。不要輕看教育的重要，因為孩子是未來的主人翁，他們有機會參與決策，他們亦有能力去改變世界，但先要花多一點時間由個人習慣開始改變。

文：黎俊業（再生玩具店創辦人、註冊社工）

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]