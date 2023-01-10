半職爸爸：10個人為了1個人而奮鬥

那10個人，有好幾個比美斯年輕差不多10歲，少年時代視美斯為偶像，可惜，偶像球技雖高，奈何屢次飲恨國家隊大賽。正當美斯步入足球的暮年，少年人卻加入了國家隊，他們興奮地發現，可以與小時候的偶像並肩作戰。我確信，在那些重要時刻，他們心裏想的不是自己，也不是國家，而是為了一個人，為了一個應得到最高榮譽而未得的人，奉獻他們的一切。

好人好波有好報

我確信，當年輕的前鋒拚命地在中前場飛奔着去防守，他心裏想的，不過是為那位已經35歲的偶像去分擔一些粗重工夫，節省他的一些體力。我確信，當阿根廷門將撲出12碼，他腦裏想的，一定是自己曾經說過的真心話：「我會為美斯而死！」

本來以為偶像高高在上，但是實際接觸過後，他們發現，美斯真的如他所言，他真心覺得，做一個好人，比做一個好球員更重要。他不會因為心情煩躁而推開小球迷，相反，發現有小球迷被保安粗暴對待，他會出言制止，然後主動為孩子送上簽名。比賽中，有觀眾衝進球場和美斯合照，美斯一動不動，讓對方得償所願。當一名年輕球員，第一次加入球隊，因為天生的紅頭髮被同儕嘲笑時，美斯作為老大，一錘定音，說：「大家不要再用那個花名稱呼他，他不喜歡。」這個年輕人結果在一場比賽中用關鍵的入球報答了美斯。

當美斯在中場丟失了球，繼而導致對手入波，所有隊員，神情仍然堅定，沒有一個人有任何抱怨。大家心裏想的可能是：我們一定要贏，不能讓美斯承受責難，一定要讓他圓夢。

被愛的孩子更聰明

這種想法，究竟是什麼呢？原來這就是所謂「愛」。

美國有一項研究顯示，孩子被愛，會變得聰明。我的確如此相信。理由簡單，因為有愛，所以孩子不太害怕犯錯，並且有足夠的魄力去嘗試新的做法。他試的方法多了，自自然然，變得愈來愈聰明。

美斯入球之後，會做一個雙手指向天的慶祝動作。那是為了紀念他10歲時離世的外婆，因為外婆是當時唯一鼓勵他踢足球、由衷讚美他的天分、每天不辭勞苦接送他到球場訓練和比賽的人。

因為在愛的環境中成長，美斯學會了足球和待人接物。

多年之後，美斯圓夢，隊員圓夢，阿根廷人高興，許多不是阿根廷人的球迷也高興。美斯那位在天上的婆婆，看到這一切，也會很高興。

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]