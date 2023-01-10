升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 我家小朋友在2021年9月出生，是細B。現在報讀PN（學前班），獲朗思國際幼稚園（美孚）、綠茵英文（國際）幼稚園（浪澄灣）、明慧國際幼稚園（太子分校）取錄，並正等待康傑中英文幼稚園（青衣南）面試。至於學之園幼稚園及國際英文幼稚園，由於是細B恐怕沒有機會。若不考慮地點，哪一間學校較好？主要考量是升小，本人較希望孩子升讀私小或直資，例如九龍塘宣道小學或保良局陳守仁小學，目標是入讀協恩中學（但協小已斷龍及協中似乎收不多協小生？）或其他九龍城校網Band 1中學。以上幼園請問應如何選擇？

答◢ 為人父母，望子成龍，希望孩子升讀出名私小或直資亦可以理解。如果上網仔細查閱3所幼稚園概况，你都會找到各校畢業生大致到哪些小學。要留意一點的是，資助津貼小學的取錄講求分數與抽獎運，與讀哪一所幼稚園無關；私立與直資小學則以面試作標準，所以與幼稚園有關。從網上各幼稚園提供的資料，朗思國際幼稚園（美孚）去年有畢業生獲保良局陳守仁小學、九龍塘宣道小學取錄，明慧國際幼稚園（太子分校）則在往年有相關紀錄。你當然可考慮朗思，但去年有學生獲取錄，不一定代表今年也有。

■馬鞍山靈糧 藉遊戲快樂學習

問◢ 小女現在收到兩間幼稚園學位，分別是馬鞍山靈糧幼稚園和香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園，請問這哪間比較好？謝謝。

答◢ 參考教育局之評核報告，本人給馬鞍山靈糧幼稚園的評級為（從A++至A-）最高的A++，香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園為A。如果你選校的標準是讓女兒透過遊戲來學習，過一個快樂的童年，可以揀馬鞍山靈糧幼稚園。

■東涌選區內幼園 抑或遠征九龍塘？

問◢ 現居東涌，小兒在家中活潑好動，精力充沛，喜歡探究新事物和音樂，但對外比較內斂，不夠自信心。現於佛教真如幼稚園（東涌）上PN（學前班），K1則已報考佛教真如幼稚園、東涌的保良局張潘美意幼稚園及九龍塘的香港創價幼稚園。請問以上3間幼稚園應如何選擇較適合？

答◢ 參考教育局之評核報告，香港創價幼稚園之評級為最高級A++（從A++至A-），保良局張潘美意幼稚園為A+，而佛教真如幼稚園為A。如果你不介意小朋友長途跋涉到九龍上課的話便選創價，否則可選張潘美意幼稚園，這樣便不用每天勞師「遠征」也。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]