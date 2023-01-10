國際親子台：一年之計在於……

新年伊始，你打算如何跟孩子一同展望新的一年？以下3件事，也許值得跟孩子一同在新年進行：

人生有些不如意 成長必經功課

1.開始你的感恩日記

「新年快樂」是踏入1月1日，大家都會跟別人說的祝福語。但快樂本身從何而來？快樂從不應掌握在別人手中，而是自己的選擇。知足常樂，大家都懂的道理。當我們不把自己所有的視為理所當然，不事事與人比較，不着眼於自己沒有的，就會明白自己也身在福中。物資豐裕的一代，可能都忘了幸福並不是必然。有時我們誤以為預備充足，替孩子掃平前路，是給孩子最好的禮物，卻忘了生活有一點挫折、人生有些不如意，才是成長必經的功課。不論在順境逆境，也都可以感恩。新一年，就讓數算恩典成為我們的習慣。

父母以身作則 最好的鼓勵

2.跟一個壞習慣說再見

我的小女兒在5歲前是一名「喊包」，也許她以為喊能解決所有問題。哭本身並不是錯，每個人也有情緒及難處，但只能用哭來宣泄心情，不會表達真正感受，不處理內在情緒，就需要更好的處理手法。能學會表達感受，即使傷心時會哭，也沒有問題。認清問題所在後，每個人都樂意變得更好。

每個人也有些壞習慣、小缺點，不妨與孩子談談，新一年要如何跟「它」說再見。父母最好的鼓勵，永遠是以身作則，我們也一同跟自己一個壞習慣說再見，與孩子一同進步，一同做個better me。

記錄當下理想 對未來期盼

3.動筆寫封信

可能不到幾年，信件真的成為稀有物件。不過我還是很「老土」，依然覺得信件本身有一定溫度。新年可以試試拿出紙筆，寫封信給5年後、10年後的自己（看過電影《給十九歲的我》的讀者想必感受良多），讓孩子好好記錄當下的理想、對未來的期盼，他日對照當天的純真。若不想寫給自己，那就把信寫給一個你覺得很重要的人，告訴他為什麼他在你生命中更重要？一封信，可以大大祝福及滋養收信的人。

記錄當下與好好說再見，是成長的功課。新一年讓我們一同帶着勇氣，勇往直前！

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第431期]