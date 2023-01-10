親子筆陣．玩創校長：爸媽不是因你優秀才愛你

父母對子女是無條件的愛

華文文化裏，亦有一種「因子女孝順父母，所以父母愛子女」的概念，使我們不時衝口而出：「如果你不聽話的話，不配合的話，爸爸媽媽不愛你。」 我當然不是鼓勵父母縱容子女，讓子女行為及態度上完全不受控制及監管，但我們需要認清一點，父母對子女的愛，應該是無條件的。這份無條件的愛，亦讓我們對子女產生很大的期望，期望自己子女變得優秀，父母用盡一切方法培育孩子比別人在學業、比賽都更出色，亦出現了華文地區獨有的課外活動文化。

在我看來，香港家長對課外活動有兩個極端：有一些家長為子女的活動時間表編排得密密麻麻，每天放學後有不同的班組，星期六上午及下午各3個不同的活動，目的讓小朋友更充實度過每一天，為子女爭取每一個參與比賽的機會。另一些家長，認為這樣的生活太過壓迫，一個課外活動也不為子女報名，放假有空的話帶子女郊遊去，家庭參與一些簡單不同的聚會，隨心出發，讓小朋友自由地成長，讓他的童年盡情放空，享受每一天。

「成敗歸因」能力轉移

究竟為子女報多少個課外活動才是合適？是否課外活動愈多愈好？要了解這些問題前，最好了解為何要學童參與不同課外活動的原因。我們很容易理解年紀細的時候學習樂器、外語、舞蹈、運動是最好的時機，但當然有時過早壓迫孩子學習，只會揠苗助長。但一般情况下，適當為子女安排課外活動，除了讓他們充實時間，建立身心有益的興趣之外，最重要就是「成敗歸因」的能力轉移。「成敗歸因」指的是當小朋友失敗或成功完成一件事情的時候，他有正確的概念去理解成敗的原因， 明白到成功非僥倖。例如當小朋友參與一場田徑比賽得到獎牌，讓他明白努力練習就是成功之道，他便可以把這個學習經驗，轉向其他能力方面，如果想中文成績進步，也需要同樣地努力練習。反之，也要讓孩子通過不同的活動，明白到今次失敗並不重要，只要下次努力，也能夠成功。如果孩子從課外活動上得到以上經驗及能力，將來面對人生不同的挑戰及困難，也當用上「成敗歸因」的正確思維，便能面對人生各種的挑戰。

農曆新年將到，假期之間父母有更長時間與子女及家人一起相處，讓我們再次在歡慶節日裏一同反思生育子女的初心，不是因為我們的子女比其他人優秀，所以我們才愛他們，無論孩子的個性、外貌、能力如何，作為父母也要珍重上天給我們這個小禮物，用愛好好栽培他們成長。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。

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[Happy PaMa 教得樂 第431期]