家家有禮：喜迎新春 厚面子化身財神

【明報專訊】喜迎新春，珍寶珠繼續陪大家過年！本地超人氣插畫師Pok Li筆下的cheeky cheeky厚面子，加入喜慶的「FUNtastic World」，於東薈城名店倉帶領大家昂首踏入兔年。場內的「滿FUN棒棒學堂」搖身一變成七彩繽紛的賀年主題裝置，厚面一族的厚面子及厚面女則化身財神及賀年娃娃，於3米高桃花樹旁恭迎大家，全身粉紅裝束的厚面兔亦在「大吉繽FUN熱氣球」和大家拜年，齊齊來拍照留念。此外，於場內以手機掃描二維碼可啟動Lolly新春電子學生證，即可盡玩棒棒糖電子課堂，儲齊電子蓋章更有機會獲得獨家「東薈城名店倉×珍寶珠×厚面子」揮春及自動充氣氣球。