與別不童：不標籤ASD或ADHD 找出弱項特訓 偵測腦電波 窺看SEN童內心世界

文︰沈雅詩

今年5歲、讀幼稚園高班的Joshua，兩年多前被政府臨牀心理學家評定有自閉症傾向和語言發展遲緩，一度令媽媽一籌莫展，「Joshua曾經處於一個很封閉的狀態，甚少和我們溝通。他不開心時，只會放聲大哭，我們根本猜不透他在想什麼，也不知道他遇上什麼困難，作為父母，既無助，壓力也很大」。

以腦神經科學切入 一站式支援

在吳太眼中，評估報告亦形同一個標籤，緊緊貼在Joshua身上，「報告只聚焦在他的不足之處，這樣不行，那樣又不行，給我們帶來更大的困擾」。直至1年多前，Joshua參加社企「心腦歷情協會」的「友童感」研究計劃，吳太拿着兒子的腦電波報告，才好像首次窺探到他的內心世界，「這個報告根據不同範疇作分析，結果顯示，我兒子在Social Relations（社會關係）、Learning and Development（學習與發展）方面較弱，但在Cognitive（認知）、Memory（記憶力）和Attention（專注力）方面，卻是正常的，那我們便清晰知道，需要集中在哪方面去幫助他」。

由香港科技大學社會科學部講師、註冊心理學家蕭一凡（Nicolson）牽頭，並聯同跨院校多名大學生創立的心腦歷情協會，主張以腦神經科學作切入點，為SEN尤其是ASD、ADHD兒童提供一站式的支援。

Nicolson表示，傳統以來，醫生、臨牀心理學家和教育心理學家，都是透過臨牀評估或量表工具，替ASD、ADHD兒童診斷，但若要論及準繩度，有可能受環境和人為因素影響，「小朋友評估時的狀態很關鍵，假如當刻他狀態好，願意合作，便較易處理；相反，若是狀態差，不肯配合的話，就未必可以反映到他真實的狀况，往往要靠評估員臨場判斷，但是否準確，亦取決於經驗，一旦『手鬆』或『手緊』，都有可能令結果出現偏差」。為此，他參考文獻，並花了近10年時間，希望藉着蒐集及建立本地兒童的腦電波數據庫，冀在傳統的評估方式之上，提供一些客觀的輔助數據。

表面行為一樣 內裏機制有別

「我們透過這些腦神經影像，很多時都見到SEN孩子腦區的活躍程度，是跟一般小朋友有差異的。」Nicolson舉例，自閉症患者在內側前額葉皮質（medial Prefrontal Cortex，mPFC）和後扣帶回皮質（Posterior Cingulate Cortex，PCC）兩個腦區的活躍程度都比較低，「mPFC與理解他人想法、心智理論發展有關；PCC則與記憶提取、情節記憶、自我規劃和行動有關。這便說明，腦電波的數據，和他們的行為表現是掛鈎的」。

蒐集腦電波屬非入侵檢測，孩子只需頭戴感應器，儀器便可偵測到他們在靜止和活動狀態下的腦電波活動，並製成腦電波掃描圖（Electroencephalograph，EEG），整個過程歷時約1小時。

此外，不論是ASD或ADHD患者，很多時都有共同的行為特徵，但原來成因或有不同，透過每個人獨特的腦圖，便可找出端倪。Nicolson以「認知能力」為例，「假設兩個SEN小朋友都在記憶提取方面出現困難，但一個可能是因為學的時候學得不好，導致他記不到；而另一個，學得很好的，只是後來受到外界干擾而遺忘了。所以表面看似一樣的行為，內裏的機制卻有分別」。

雖然通過分析腦電波，可讓我們掌握更多兒童的腦部發展及情緒狀態，但必須強調，現階段它並不能被用作確診工具；更大的價值，反而是把數據應用在設計訓練方案上。「我們也不想為孩子貼標籤，亦不覺得需要再仔細分這個是過度活躍症、那個是自閉症。其實只要知道他有什麼強弱項，循他們的徵狀處理問題就是了。」Nicolson說。

武術繪畫靜觀練習 提升能力

當電腦系統根據數據整合出能力與行為報告後，協會便會跟不同範疇的認證治療師合作，為兒童提供適切的訓練，例如武術訓練、繪畫藝術、園藝活動、靜觀練習等，藉以提升學童的專注力、表達能力和情緒控制能力等，並會定期向家長講解學童最新情况，再按進度調節課程。

Joshua已在協會接受了約1年半訓練，吳太見證兒子的進步，「我覺得機構設計的訓練計劃很有趣，Joshua尤其喜歡園藝治療，當他嗅到花的香味、看見花的顏色，能夠觸摸它，有時會望着我笑，想跟我分享他的喜悅；另外，他在音樂治療的反應亦很好，由最初只是坐着，到現在每當聽到音樂，身體便會跟着節拍搖擺，我看得出他很開心的。他每次做完訓練，和我們的交流也多了」。吳太更透露，從學校教師口中得悉，Joshua開始跟人有眼神接觸，社交方面也有進步，還結交到一個好朋友。

意識、潛意識

數據演繹要準確

香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授任演納表示，在香港，利用腦電波數據了解ASD、ADHD兒童腦部發展及情緒狀態尚屬起步階段，但相當多的文獻研究資料皆指，這類兒童的腦部測量結果，確是跟一般同齡孩子有異。

她舉例︰「文獻顯示，ADHD患者，一般來說，他們的大腦會產生較多低頻的Theta（4-7Hz）腦電波，但高頻Beta（13-35Hz）腦電波就較少，當Theta/beta Ratio（TBR）愈高，他們的徵狀就愈嚴重。」Theta屬於「潛意識」的腦波，在精神恍惚、發白日夢時會出現；Beta則是「意識」層面的腦波，當人專注和集中精神時，便容易偵測到。

坊間儀器質素參差

惟任演納提醒，雖然數據不會說謊，但亦需要準確演繹，否則一樣會出現誤差。「我留意到坊間有類似的商業儀器，價錢不貴，但質素和研究人員所用的，當然有差別。更重要的是，假如評估員沒有接受足夠的訓練，對這個專業範疇理解不足時，胡亂演繹蒐集得來的數據，幫不到患者之餘，更會構成危險。」

[Happy PaMa 教得樂 第431期]