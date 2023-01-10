Brett Crawford快閃展覽率先睇 「木偶」拿出真心學做人

富藝斯於新加坡藝博會期間舉行快閃展覽UNTAPP3D FUTURE，當中最吸睛的是美國藝術家Brett Crawford的一系列作品。他的作品3MO SUPPORT曾於本港2022年12月秋拍亮相，以比估價高出約2倍的201.6萬元成交，可見市場對這名藝術家的期望是何等的高。這幅作品亦成為讀者的重要參考，Brett Crawford居於美國南加州，涉獵藝術範疇極廣泛，涵蓋繪畫、雕塑、設計和街頭壁畫等。對他來說，每件創作都是一場藝術、時尚和街頭文化的交流。他的特色是運用童話故事的意象和超現實設定，展示出流行元素和當代文化，引領觀眾尋找隱藏當中的故事。

童年艱難 繪畫抒發情感

Brett Crawford對這次展覽感到興奮。「我很高興能夠與富藝斯合作在亞洲公開多件創作，介紹予觀眾欣賞。」他一直希望能夠透過記錄人類生活故事的作品，讓自己被更多人認識。Brett Crawford自2、3歲起便開始繪畫，以作品處理不少生活情感，讓自己度過艱難的童年。他走過陰暗的成長道路，曾經看不到人生出路——他曾因犯事而被送上法庭，後來有很大反省，甚至回到監獄勸導曾做錯事的人。2019年他在洛杉磯舉辦了展覽，有洛杉磯的畫廊代理其作品，當時他還不確定自己是否能以藝術家作為職業。

他的作品中有一男孩，有點像《木偶奇遇記》中的主角。「我被這個每當說謊鼻子就會變長的男孩打動。它充滿無畏和勇氣，在冒險中成長，最終蛻變成真正的男孩。」Brett Crawford以它作為靈感，創作了一系列的作品，包括它由孩童至青年時期的造型，最後記錄它在30多歲時組建家庭、育有3個孩子的光景。他今次會親身到新加坡，期待在藝術周期間與亞洲藏家及藝術愛好者面對面交流。

Brett Crawford的人生旅程並不暢順，童年至青年時期曾經歷艱苦生活，或多或少與這木偶相似。這名藝術家在成長中不斷克服困頓，透過藝術創作逐漸「修復」人生，換取出色藝術成就。他的作品中，亦可發現運動鞋品牌等流行文化和當代經典圖像，似乎他想展示出和年輕人的連結。Brett Crawford說大部分人認為木偶是個騙子，但它為了拯救父親和朋友曾挺身面對一頭巨鯨。Brett Crawford很想跟他一樣努力「做人」，並友善地對待他人。「我所做的工作和作品，以及我所關注的生活——都是我想要的東西。」

堅持善良 用愛創作

今次展出的作品極具分量，包括石墨、壓克力、紙本作品3DIFY。作品描繪一個教導孩童成為正直善良、努力工作的人。至於石墨、壓克力、金箔、紙本作品EMPAT3TIC則鼓勵人們打開心扉，以同理心理解他人感受。當中亦有個高度和真人差不多的木雕作品BEN3VOLENT，男孩手捧「真心」，這正是Brett Crawford用愛創作作品、獻給觀眾的寫照。

富藝斯20世紀及當代藝術部國際專家馬穎子表示，繼過去4年在台北、上海、雅加達和首爾舉辦展覽後，富藝斯繼續拓展新加坡這個亞洲重要的藝術市場。Brett Crawford的作品3MO SUPPORT在去年秋拍亮相，是他首次進入拍場的作品。「在藏家激烈競價後，作品以拍前高估價約2倍、逾200萬港元成交，期待將這位極富潛力的新興藝術家的作品，介紹給更多新加坡和東南亞藏家及藝術愛好者。」●

UNTAPP3D FUTURE展覽

日期：1月11日

時間：中午12:00至晚上6:00

地點：新加坡Mandala Club

網址：www.phillips.com

文：呂一心

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com