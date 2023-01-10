知多啲：荃錦營地設備齊全 網上預約搶手

木製地台放帳幕 連燒烤爐枱椅

記者到荃錦營地現場觀察，由距離最近的巴士站走到營地服務處只需5分鐘。現場所見，營地一共有37個營位，營位之間相隔有一段距離，活動空間相當充足。由於管理員會定時巡視及查核申請人的身分證明文件，如發現有違法使用者會即時驅趕，某程度上可減少炒賣營位情况，也不會出現非法紮營。每個營位除了有一個木製地台放置帳幕，還有一組連燒烤爐的枱椅，如蓋上爐上的鐵板，則可變成放置煮食爐的平台。

設洗手間 $300租10種設備

營地內亦有穩定水源、洗手間及中央垃圾收集站，設施相當齊全。此外，服務處還有露營裝備租借服務，$300便可租借約10種露營設備過夜，不過管理員不諱言帳幕只是單層野餐用款式，沒有保溫及防水功能，不太建議使用，反而如果忘了帶煮食爐或燃料，可花$70租用「救急用品」。●

郊野營人

網址：www.camping.gov.hk

全港43個指定露營地點

漁護署管轄（41個） 網址：bit.ly/3Genf3E

康文署管轄（2個） 網址：bit.ly/3IrwAb7