露營入門裝備攻略 先買帳幕 再配地墊睡袋

打邊爐，當然最緊要有爐；同樣去露營，最緊要有營。

帳幕形狀 影響地墊睡袋款式

DECATHLON Omni Sports Leader Joey Ng認為眾多露營物品，最先要挑選帳幕，「生產商設計帳幕時會根據不同用戶群需求，例如有些露營人士着重輕身，有些則要求高防風效能」。她介紹兩款帳幕，分別採用前闊後窄的收身設計，以及內櫳寬敞實用的長方形設計。「如果選的是收身設計，會影響地墊、睡袋款式，只能挑選同類型設計的產品，所以最好先選擇合心水的帳幕。」

基本上露營裝備愈輕身，可收摺得愈細，售價便愈貴。但The Overlander市場及推廣經理Sarah認為新手不需追求高階裝備，「大多數人一開始只會去位置方便的政府營地或私人營地，有些營地距離巴士站只有短短幾分鐘路程，因此露營裝備的重量及體積不是主要考慮因素，最好是先買一些入門裝備，經過幾次露營後，就會了解自己追求哪種露營體驗，到時如認為露營活動適合自己，再升級裝備也未遲」。在各種裝備中，她認為露營帳幕、地墊、睡袋、枕頭及背囊都屬必需品，有了這些基本裝備便可開始體驗露營好玩之處。

2人用雙人營 缺空間放隨身物品

新手買帳幕大多會揀2人營，Joey說如果每次露營都跟另一半或邀請朋友同行，也可考慮3人營。「一般2人營的內櫳面積較狹窄，只能剛好放下兩張地墊，新手或許會不習慣與同伴肩貼肩睡覺，影響睡眠質素甚至難以入睡；其次是2人營缺乏足夠空間擺放背囊及其他隨身物品，新手未必能準確將常用物品留在營內，到使用時又要摸黑到營外尋找，很容易吵醒同伴，為露營帶來不快體驗。」她說其實3人營不太重，價格也不是太高，以DECATHLON入門帳幕為例，兩款3人營分別重3.55公斤（Forclaz Trek 500，$999）及4.1公斤（Quechau MH100，$549）。

內帳+天幕 雙層保溫防水

此外，Joey說帳幕有單層及雙層結構的分別，如要防水、透氣、擋風及保溫，便要挑選雙層結構，即由一個透氣度高兼可排走濕氣的內帳，以及有防水擋風功能的天幕所組成，「一般單層結構帳幕純粹供野餐用，因為不用過夜，而且天氣轉差也可隨時離開，所以帳幕設計不太着重保溫或防水等功能。單層結構好處是較輕，但就不太適合用於露營，尤其是多雨的夏季及寒冷的冬季」。雖然也有單層結構能做到上述功能，但都屬於高階款式，價錢較貴。●

地墊宜闊 熱阻值2以上

Joey說選購時可留意地墊的闊度及熱阻值（R-value），她認為如帳幕闊度許可，單人地墊最少要有65厘米闊，否則成年男性或會難以轉身。熱阻值則代表地墊的保溫效能，數字愈高，熱損耗愈低，她認為數值有2以上，基本上已可應付香港大部分露營環境。

地墊款式方面，主要分捲摺式及充氣式兩大類，前者好處是較厚，承托力較充足及均勻，但缺點是捲摺後仍有一定體積，只能掛於背囊之外。捲摺式地墊又有捲曲式及風琴式摺疊（又稱為蛋蓆）兩種，Joey說風琴式地墊較容易展開及收起，而且一般較厚、較舒適。

充氣式地墊的好處是放氣後可摺得很細及輕身，而且大多可直接用口吹氣；缺點是承托力及熱阻值較弱，新手初時未必能適應。Sarah說如選擇充氣式地墊，最好揀選雙氣閥設計，兩個閥門各自負責入氣及出氣，不用擔心吹氣後空氣會從同一閥門泄漏，而放氣過程亦較簡單，只需打開排氣閥門即可。坊間另有自動充氣地墊，原理是打開氣閥後，借助內藏海綿自動擴張時將空氣扯入地墊內充氣，但由於放氣時要完全壓縮海綿排氣才能收藏，使用上較麻煩。●

睡袋留意適用溫度範圍

揀睡袋首先要從溫度上分級，即代表睡袋適用的溫度範圍。Joey說通常可在睡袋的包裝上看見Comfort、Limit及Extreme 3組溫度，Comfort代表在標示的溫度範圍下使用會感到舒適，Limit則會感到少許冷，Extreme則代表在該溫度下使用僅能維持生命，如溫度再下降便有可能會凍傷。如在香港使用，一般揀Comfort溫度為10℃即可應付大部分季節及環境。

Sarah說睡袋設計主要有木乃伊形及信封形兩種，木乃伊形睡袋會較貼身，而且可連頭部也包着，因此保暖能力較強；信封形在使用上較萬能，雖然保溫能力較弱，但在天氣較熱的日子，可以完全打開當作一張被使用，所以兩者各有好處。

物料方面，Joey指羽絨睡袋雖然在保暖、收藏體積及重量上都有優勢，但價錢會較聚酯纖維（polyester）或棉貴得多，露營新手可先從較便宜的人造棉或纖維睡袋入手。●

背囊背架腰帶分散重量

Joey說一個好的行山/露營背囊，對徒步行半小時才能到達營地的露營人士非常重要，「因為各種露營裝備加起來有十幾二十公斤，如果用普通背囊，就算可將裝備全部放入，膊頭同腰都會揹到好攰同好痛」。她說行山/露營用背囊的最大特點是有背架及腰帶設計，而在背帶不同位置還會有小索帶，只要懂得使用及調校，就可將背囊的重量拉貼身體，將背負的重量平均分佈到腰背及膊頭等不同部位。如果店舖有提供沙袋，Joey建議應找售貨員協助，將與露營設備相若重量的沙袋放入背囊，再由對方教導如何調校整個背架系統，測試背囊是否適合自己。

盛載量方面，她認為至少有50公升容量才足夠。而為了方便在背囊內快速找出所需物品，她建議選擇拉鏈可全開，或可獨立打開上下兩層的款式，便不用將物品全部翻出。另外，亦可留意背囊頂部或底部是否有其他附加懸掛系統，可讓用家將蛋蓆或帳幕等較大型裝備掛在袋外，對不擅長「打包」裝備的新手來說，使用上會較方便及靈活。●

枕頭外套可拆易清洗

一般露營用枕頭都會採用充氣式設計，Joey說最好選擇可拆除外套款式，「因為露營時通常玩到成頭汗或比較污糟，如可拆除外套，更容易清洗，減少充氣內膽入洗衣機的需要，耐用度會更高」。●

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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