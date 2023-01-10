鮮榨蔗汁炮製馬蹄糕 啖啖清香

蔗去皮蒸熟榨汁 除青臭味

蔗汁是此糕的靈魂所在，公利採用青蔗，味道溫和、清甜。Ban分享，先將蔗去皮，蒸熟後再榨汁，「這樣榨出來的蔗汁沒有蔗皮的青臭味，香啲、醇啲、甜啲」。馬蹄由相熟菜檔供應新鮮靚貨，粒粒大顆兼爽甜。Ban及家人將馬蹄肉切粒，與蔗汁、馬蹄粉和水等拌勻蒸成糕，「以前我們試過做全蔗汁版本，但發覺蔗味太重，蓋過馬蹄那陣清香味，反而加些水，更清香一些」。

Ban指公利的馬蹄糕最大賣點是供應期間每日新鮮製作，取糕當日可直接食用，不用煎或蒸。記者到公利取馬蹄糕，發現糕底暖笠笠，質地柔中帶韌，蔗味輕柔，馬蹄爽脆，整體不死甜。若非即日食用，可儲存於0℃至4℃雪櫃約1星期，「雪過的味道會淡一些，我們建議煎或蒸熱食，會回復蔗味」。燒熱鑊，下少許油，用細火慢慢煎至兩面帶金黃色，糕面香口，帶出蔗和馬蹄的清香。不少熟客訂糕或買糕時，順道外賣蔗汁，Ban提醒先吃糕後飲蔗汁，「因為蔗汁味道濃，喝完蔗汁，才吃糕（味道）會淡了」。順帶一提，訂貨至今天為止（1月10日），但由即日至1月20日，每日店內會有小量現貨出售，先到先得，售完即止，有買趁早！●

公利真料竹蔗水：公利蔗汁馬蹄糕

預訂日期：今日（須親到店舖預訂，售完即止）

預訂自取日期：即日至1月16日（1天前預約領取時間）

地址：中環荷李活道60號地下

查詢：2544 3571

註：1月10日起每日有小量現貨，按正價發售

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