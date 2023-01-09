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2023年1月9日星期一
健康
戰勝乳癌看透生死 關姐姐學紮妹娣無忌諱
噴劑當隱形口罩 小心虛假安全感
選購注意：噴劑須有嚴謹研究 不宜外地買
知多啲：抗病毒噴劑≠噴鼻式新冠疫苗
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知多啲：抗病毒噴劑≠噴鼻式新冠疫苗
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【明報專訊】坊間出售各款抗病毒噴劑，絕不等同噴鼻劑型的新冠疫苗，兩者無論原理或預期效果都不同。
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