姿治通鑑：筋膜黏連 手肘繃緊痛在膝

筋膜是一層薄膜，遍佈全身，有深層及淺層之分，將身體不同部分肌肉、骨骼和內臟連接在一起。於新派治療手法中，較廣泛地認為筋膜張力與痛症關係密切。筋膜不像肌肉般分明，因此早年解剖學研究未有十分着重這不起眼的結構，X光或磁力共振等掃描技術也未必能反映其問題。

拉筋不能減筋膜繃緊

雖然不起眼，但筋膜如果繃緊黏連，不能有效傳遞肌肉力量及協調不同肌肉運用，會令肌肉收縮效率減低，久而久之容易造成肌肉關節勞損及痛症。另外，身體各部分筋膜相當於同一條毛巾，如毛巾上有多處「縮水」，毛巾柔軟度會變差及不夠鬆軟；相同道理，一處或多處筋膜繃緊也會使身體其他位置受拉扯，使整體柔軟度及「走趲位」減少，容易出現日常生活肌肉發力模式與理想姿態有偏差，引發慢性痛症。由此引伸，物理治療師有時未必會「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，舉例在門診時，按評估紓解小腿筋膜以治療足底或下背痛症；紓解手肘筋膜以治療膝部問題，有時會比直接治療痛處更有效果。

為什麼筋膜會繃緊？長期姿勢發力不當、過度操練、舊患受傷、手術開刀、脊柱側彎等都是較常見原因。透過拉筋能減低筋膜的繃緊嗎？似乎不能。試想像，筋膜繃緊就如鞋帶上的死結，我們即使拚命想拉開，死結仍舊存在，而伸展的只是周邊相對沒那麼緊的肌肉。

按壓頸側或肩胛骨測試

讀者可做簡易測試，以頸部為例，正常狀態的肌肉會較有彈性及鬆軟，按壓頸側或肩胛骨上肌肉，如按壓時：

1. 頗為疼痛

2. 感覺表面張力大，手指難以按入

3.反射不適至後腦或手臂位置

以上3者中有其1，筋膜很大可能有黏連結節，不但容易「瞓捩頸」，同時有較大風險患上背痛肩痛等情况。

受筋膜痛症困擾人士可尋求物理治療及評估。詳情可致電2783 3616或瀏覽bit.ly/3GmYCBS查詢

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文：黃愉豪（香港中華基督教青年會物理治療師）