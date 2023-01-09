怎知打開電視一看，外電報道的新聞卻不是那麼樂觀，首先是俄烏戰爭形勢不但沒有緩和，反而有愈趨嚴峻的趨勢；再而看到美國醫療系統再度淪陷，不過今次不單是因為新冠，塞滿醫院的也不是體弱多病老人，而是本來身體健康的兒童。作惡的病毒除了新冠，還有流感和呼吸道合胞病毒（respiratory syncytial virus，簡稱RSV）。3個病毒夾攻，入院病人大幅上升，兒童病牀更是供不應求，兒童深切治療部亦有人滿之患，許多接受訪問的兒科醫生都在電視上吐苦水。美國人更把這個三毒來朝的疫情稱為「三料疫症」（triplendemic）。

其實，流行性感冒是每年冬天都爆發的流行病，相信大家都不會忘記，在新冠肆虐之前，每年這個時候正是流感高峰期，大量病人湧到醫院，弄到急症室和病房頻頻告急，醫管局及政府高層都要循例到各醫院探探班，還要對着鏡頭保證要增加資源，以防災情重臨。可是年復年，流感氾濫還是「一年一度燕歸來」，情况始終沒有太大改善。至於RSV，則是所有兒科醫生都耳熟能詳的兒童病，整年都有個案，不過香港以春夏為高峰季節，和外國大多以冬天和初春為高峰期略有不同。

兒童「免疫缺口」 易交叉感染

RSV和流感都導致呼吸道感染，大部分病人病情輕微，但兩者都可以引起嚴重，甚至致命重症；長者、長期病患，以及嬰兒尤其容易受荼毒。今次美國災難級「三料疫症」，原因是新冠方興未艾，又正值流感高峰期，加上突如其來多了許多RSV感染，令兒童病房不勝負荷，有兒科專家更呼籲總統拜登宣布國家正處於緊急狀態，好方便調撥資源，支援受影響的醫院。

為何RSV感染會突然上升？有專家認為過去兩年多，各地因為新冠都採取了許多預防措施，好像限制人群聚集及餐聚、強制戴口罩、學校停課、在家工作等，兒童少了機會和其他人，尤其是其他兒童接觸，受到病毒自然感染的機率大大減少，身體對病毒的免疫能力無可避免地降低。現在新冠疫情稍有紓緩，各種預防措施包括「社交距離」逐漸撤銷，正處於對病毒「免疫缺口」（immunity gap）期的兒童，在RSV季節恢復免口罩的群體生活，怎不相互交叉感染，令RSV個案飈升。

香港正逐步解除包括「社交距離」在內的防疫措施，會否步美國後麈，也來個triplendemic尚是未知之數。但流感季節已開始，RSV季節亦步亦趨，我們不可掉以輕心，要做足準備，以防給病毒聯軍殺個措手不及。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）