戰勝乳癌看透生死 關姐姐學紮妹娣無忌諱

對於死亡，忌諱、恐懼乃人之常情。人稱關姐姐的賴關裕穠，15年前患上乳癌，曾經近距離看見死亡，反令她不再懼怕，「接受有離開這個世界的一天，反而更隨緣地去傾談死亡」，明白人生無常，她更願意接受新挑戰，活好每一天。

今次她就挑戰紮作技藝，學做紙紮妹娣。

（註：受訪者按拍攝需要暫除口罩）

現年53歲的關姐姐，個子小小，臉上經常掛着笑容，活力充沛。38歲那年，死神來叩門，「確診乳癌時已經是3期，當時感覺到和死亡好接近」，一聽到要化療，十萬個不願意；慶幸遇上同路人的分享，助她咬緊牙關捱過艱苦的療程。逃出鬼門關後，她立志要成為同路人的樣板，成立乳癌患者支援機構「粉紅社」，連結康復者與病人。

陪病人進出醫院 fb教拉筋

別以為義工生活很悠閒，身為粉紅社的總幹事，她既在幕後統籌，也兼顧前線工作，每天陪伴病人進出醫院；自己又不停進修心理輔導、義工領袖培訓等課程，又為義工安排訓練。另外，乳癌病人手術後肌肉繃緊，關姐姐為鼓勵病友多做伸展而認真學習，考獲伸展及拉力帶導師資格，成立facebook專頁「關姐姐開心伸展」教大家拉筋。

〈超班實習生〉今次課題是「殯儀紮作」，關姐姐毫不猶豫地接受挑戰。「曾幾何時幾乎連性命都不保，我今時今日仍然生存，有什麼需要忌諱呢？」她說：「人生無常，『今日唔知聽日事』，如果可以讓我有新嘗試，是好好的挑戰，過程中可能會看到、學到很多。」

「紙紮是無限的，什麼也做得到」

紙紮又稱紮作技藝，是一門傳統工藝，用竹篾、紗紙、色紙及絹布等，透過紮、撲、寫、裝4個工序製成，於2017年列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」。

「紙紮是無限的，什麼也做得到。」入行30多年的許嘉雄（許師傅）兒時醉心獅頭，11歲自學紮出第一隻獅頭，之後輾轉拜師於殯葬紙紮店老師傅，學師10多年後自立門戶「香港雄獅樓美術扎作」，製作獅頭、花燈、祭品等不同類型的紮作，紮作是他最大樂趣。

行內人俗稱的「紙紮妹娣」是常見的殯葬紮作，為一男一女的紙紮公仔，人們相信能送給先人當「傭人」。關姐姐跟着許師傅學習，由一根竹篾開始，做出一對「身光頸靚」的妹娣。

■挑戰紮作技藝

●紮：

按摩竹篾

苦練「彈」功

第一步，紮好骨架。

許師傅教路，要顯得專業，先要有師傅的功架。他把一束紗紙夾在腰間，一手虎口位置塗上小量漿糊，另一手豎起中指說要「揸緊中指」做人，以中指取用漿糊最方便。關姐姐立即有樣學樣。

許師傅用剪刀把竹枝分割成所需粗幼度及長度的竹篾，然後與關姐姐各持一根幼竹篾，着關姐姐嘗試「按摩」竹篾，把它屈成拱形，再變成圓形，並用紗紙和漿糊把竹蔑的接合處固定。

許師傅拉出一條紗紙，其中一端點少許漿糊，在竹篾接駁處繞圈，然後以食指「彈」斷紗紙，把紗紙搓幼紮緊整個接駁處，最後紗紙末端用漿糊黏緊。動作俐落，一下子就將竹蔑繞成一個圓圈。

起初關姐姐也做得很順利，她一手忙着固定竹篾接駁處，一手忙着用紗紙繞圈，第一下彈紗紙失敗，第二下才把紗紙彈斷。「見到師傅做很容易，原來是這樣難！」經過數次搓竹篾和彈紗紙，手指泛紅，開始無力及疼痛。許師傅鼓勵道：「最難是紮這個步驟，熬過了其他就容易得多。」關姐姐忍着手痛繼續努力，用竹篾紮出了妹娣的頸、背、腰、手、腳，整個「骨架」企得穩穩陣陣。許師傅大讚「好厲害，你有潛質入行」。

●撲、寫、裝：

輕柔穿衣

恤髮裝飾

紮作中的「寫」即寫字、畫畫，妹娣的五官就是「寫」上去，但由於時間關係，許師傅拿出現成的妹娣頭和手，裝上骨架，終於看出「人形」。

許師傅說，殯葬紙紮的骨架不似獅頭般複雜，因此看到妹娣「簡陋」的骨架不用驚訝。下一步驟：撲，即在骨架上糊紙，利用紙張剪、摺、貼，妹娣就成形。

許師傅搖身一變成裁縫！取出2023年最流行「衣料」，根據紙樣剪裁上衣和長褲。要用紙張塑造立體造型，「穿衣服」需要很高技巧。許師傅提醒關姐姐「開漿糊」分量要恰到好處，「太多，紙變軟，就會變形」。糊紙穿衣每個動作都很講究，尤其是衣袖位，一捲一摺做出立體衣袖，貼在衣服上要輕手，稍一不慎就會壓爛。許師傅笑言「輕輕力，比照顧孩子還要溫柔，太大力會壓扁」。為妹娣逐一添上衫褲鞋襪衣領，許師傅又化身「髮型師」，為妹娣設計髮型，男仔長髮加帽子，女仔就要「電髮」，以剪紙做出鬈髮，關姐姐大呼：「好得啊！」

雖然一對妹娣已似模似樣，但好像還差了什麼？就是還未「裝」（裝飾）！為上衣加繡花鈕、小手帕等配件，再在女傭手上加上茶盤、茶杯，大功告成。

●感受：

看似簡單

工夫繁多

「小時候不喜歡這些紙紮，看見會令人害怕。」體驗過後，關姐姐對紙紮另眼相看，「原來這是香港的非物資文化遺產」！認識了製作過程，她更加佩服一班在這行業默默工作的師傅；「看上去很簡單，但做起上來有很多工夫」，不論是紮竹蔑或是做妹娣的衣袖，技巧很高。每件紮作都包含了師傅的心機與工藝。

一手完成作品，關姐姐說很有成功感和滿足感：「昨晚都在想我會不會做得不好呢？但原來很多工序自己都拿揑到。畢竟是第一次接觸，我都覺得OK、收貨！」

「紙紮妹娣，絕對不是基本功……是師傅級要做的東西。」許師傅讚關姐姐聰明，手作技藝的能力頗高，這一對妹娣，已經可以放售。

許師傅獲康文署撥款舉辦4個紮作班，包括獅頭、花燈、花炮、祭品。起初以為大家對祭品最忌諱，可能最少人參加，結果卻很受歡迎！「很多學生覺得可以親手做祭品給先人，比起購買，意義更大。」許師傅說。班上教授妹娣紮作，有學生說要在茶盤上放很多「黃金」給祖母，亦有學生說要為妹娣化個靚妝，讓已故父親大飽眼福，「看見他們放了很多心意下去」。

「原來香港還有很多人喜歡這個行業，只不過沒機會接觸和學習」，許師傅說「紙紮絕對不是夕陽行業」，因為香港社會的需求很大，製作工藝亦不能用機器取代，「年頭至年尾很多傳統節日需要紙紮，由新年、天后誕、盂蘭節，到中秋節……加上一年365日都需要殯儀紙紮」；只是因為生產線遷往內地，香港紙紮師傅就慢慢變得屈指可數。因此，他近年落力推廣這門技藝，「傳承之餘也希望找到有能力有興趣的人加入，把紙紮行業繼續推動下去」。

●後記：

退休後學紮作 愈紮愈開心

今次採訪過程中，許師傅年近80的爸爸一直坐在工場埋首做花燈。

「給我衫褲紙樣可以嗎？」、「帽放在哪裏？」許師傅在教學過程中想找任何材料，只要一開口，許爸爸就快而準地點出位置。

「有人說，我有爸爸做靠山、子承父業，真是幸福！」許師傅為自己平反，「很多人有錯覺，做訪問找許師傅，一定找我爸爸」，實際上「爸爸是我紮作上的徒弟，是我人生上的師傅」。

原來許爸爸本為生意人，對紮作一竅不通，57歲退休後眼見兒子獨力經營紮作店十分辛苦，便去幫忙，邊看、邊學、邊做。「我紮妹娣他又紮妹娣，我沒有教他，但他又懂得度尺寸……幫幫下，他覺得好過癮，現在爸爸覺得『原來你懂得做紙紮，都是遺傳自我』！」許爸爸轉眼入行逾20年，愈做愈開心，還時常嫌自己太晚入行，說：「後生10年入行就好啦！」許師傅說這是爸爸退休後的意外收穫，許爸爸堅持每天朝七晚六，不言疲倦，「他健康不錯，腦退化也少一些，要記住尺寸嘛」！

許爸爸正是活生生例子，年齡不是限制，紮作工藝可以讓人動手動腦，亦不需要花很大氣力，「絕對適合長者去學，是好玩的」！許師傅的紮作班，參加者不分男女老幼，其中有名50多歲家庭主婦更用1年時間紮出完整獅頭，只要用心學，無什麼不可能！

■挑戰檔案3

實習生：賴關裕穠

年齡：53歲

背景：

乳癌康復者；成立「粉紅社」陪伴乳癌患者；開設fb專頁「關姐姐開心伸展」教拉筋

■新挑戰：

紮作技藝

場地提供：香港雄獅樓美術扎作

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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■有片睇

關姐姐挑戰紮作技藝bit.ly/3XdXMyc

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