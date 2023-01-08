社會實驗：做「一日保安」 換個角度看公共空間

背景

項目：在天水圍扮演「一日保安」

目的：以保安的角度思考公共空間的可能性，更理解保安的工作和心聲

人物：「非常社區」、保安及活動參加者

「保安」角色好特別

「非常社區」是「非常香港」轄下計劃，將會在2022年至2024年間依次到新界、九龍、港島展開計劃，透過舉辦各種創新公共空間探索活動，期望將「地方營造」概念帶入社區，實踐「自己社區自己造」。去年10月，他們在天水圍舉辦了第一次「一日保安」遊戲，下星期日（1月15日）會再舉辦一次。「非常香港」項目經理李朗欣（Lorraine）說：「我們挑選保安這個好特別的角色，因為保安不是使用者，他代表管理方，但他又不完全是制定規則的管理方，無份寫規則說你不准怎樣怎樣。」但保安卻是直接與使用者衝突、說你不准怎樣怎樣的人，使用者和保安之間容易陷入敵對關係。於是「非常社區」希望透過體驗保安工作，讓參加者從保安的角度認識天水圍。

屋邨保安一腳踢 多瑣碎工作

當天參加者會游走天瑞邨、天水圍公園和新北江商場3個地方，不同地方的保安，職責原來亦會不同。例如天瑞邨是由房屋署管理的公共屋邨，保安由房屋署直接聘請，要輪流在座頭當值和巡邏邨內的公共設施，大約八成時間坐座頭，兩成時間巡邨。坐座頭的保安也要承擔更多瑣碎工作，「例如疫情期間派消毒物品要每戶簽收，還有派垃圾膠袋，有時有維修人員上樓，無論是大廈維修，還是每一個住戶維修，他又要做訪客登記」。Lorraine設計遊戲時曾落區訪問保安，「我哋訪問他的時候，他都好忙，忙着『啪』電掣，好像是控制整幢大廈的電力供應，全都是保安負責」。參加者在遊戲中要模擬保安工作，在村內巡邏，亦要訪問座頭的保安，了解他們的工作內容。

公園保安主責巡邏 商場保安提點商戶

在天水圍公園工作的保安就比較符合我們對保安的印象，主要負責在公園內巡邏，遇到有人違規就口頭勸喻他停止。保安要定期打卡，例如天水圍公園就分為幾個區域，保安每兩三小時就要轉換巡邏區域，「我們在天水圍公園訪問一個保安伯伯，他自己有帶表，傾傾吓他說『差唔多啦，我要行去那裏，我們一起走，陪我行去那裏好不好呀？』，好搞笑」。所以遊戲也加入打卡路線，沿途參加者要觀察公園內有沒有人違規，一夠鐘要去下個地點，模擬保安工作流程。天水圍公園範圍大，每個保安都配備對講機，如果看到有人踏單車走向另一個區域，就會通知另一個區域。「這個廣播總office那邊會聽到，所以保安說『你一定要嗌㗎，至少嗌畀你阿頭聽，點都嗌幾下啦。』」

新北江商場是私人商場，有別於公共空間，商場保安更多時間是與商戶打交道，提醒商戶物品不要放太出，阻塞通道，亦要巡邏走火通道、檢查防火門。Lorraine訪問保安和商戶，才知道原來保安連廣告、招牌的字體都會規管，「例如大減價、買一送一那些牌的字體原來有規定，管理處不是規定你一定要用哪一種字體，但如果太過搶眼，或者風格太不一致，管理處是可以叫你拿下來」。

保安職權有幾大？

游走於公共空間時，參加者有機會作城市觀察，例如公共屋邨內有什麼椅子、什麼人會使用這些椅子，牆上貼了什麼告示、不同地方的告示有什麼不同。天瑞邨商場外一條有蓋走廊，兩三條柱的距離就貼了5張「不准踏單車」，Lorraine覺得這個觀察很有趣，「大約知道在這條邨，應該好多人踏單車」。天瑞邨另一邊的涼亭中，就貼滿「禁止賭博」和「禁止吸煙」，「即使你去的時候無人，但你看告示都猜到平時人們在那裏做什麼，參加者都覺得這些發現幾有趣」。

那保安發現有人違規時，又應該怎樣做？遊戲中設有不同情境題，要求扮演一日保安的參加者以保安的角度處理危機。如果有人在你面前飛快地踏單車走過，你可以做什麼？報警？口頭勸喻？記錄在案，以便日後徵收罰款？Lorraine說，其實按保安的職權，保安只能按管理公司的規條處理，慣常的做法會先口頭勸喻違規者。「很多人都疑惑，保安的權力有多大呢？是不是保安叫你不要做你就不要做，他還有什麼行動？可不可以告你、罰款等？」Lorraine訪問過不少保安，他們全都說其實自己沒什麼權力，「他們說保安的職責就是叫你唔好咁樣做，如果你照做，他也奈你不何」。雖然理論上，保安可以報警處理，例如有人吸煙可以報控煙辦，有人玩風火輪可以報警，「但其實，你隨便一個普通人，看到有人犯法都可以報警，所以保安其實沒什麼特別權力」。

脫下制服 也是街坊

雖然口頭勸喻沒有實際阻嚇力，但保安每次叫人「不准」這樣，「不准」那樣，就會惹人討厭。尤其不少保安也不太清楚為什麼這裏不能踏單車、為什麼不能晾衣服，令他們更感委屈。例如天水圍公園經常有踏單車或風火輪的外賣員經過，「保安試過叫他們不可以踩，但那些人就會用粗口罵他，他就覺得好委屈，『我都係打份工啫，而且這些規則又不是我定的，不是我說不准吖嘛』」。Lorraine訪問保安時，經常有保安向她大吐苦水，所以她在設計遊戲時，也特地邀請參加者訪問保安，聆聽他們的故事，例如問保安平時好悶的時候會做什麼，如果要去洗手間或放飯會如何處理，有沒有試過被人罵，「除了城市管理、城市觀察、公共空間這些元素，我們都好想帶出，就是聽聽保安人員的心聲，他們的工作辛酸史，讓他們呻下，聽下他們作為人的故事」。

保安脫下制服後，其實也是一個普通街坊，甚至是你隔籬鄰舍的師奶。「例如天瑞邨的保安，好多都是住在天瑞，或者隔籬邨。」保安和使用者之間，不一定是敵對關係，遊戲也引領參加者一起思考雙方相處之道。其實規則是死的，雙方都可以有更多同理心，互相行多一步，站在對方角度思考。「例如新北江商場不准開箱拆貨，因為那裏好多淘寶集運店，啲人攞完淘寶包裹就在原地拆，但新北江通道本來已經好窄，你作為使用者當然好想再那裏拆，因為快、你不想把箱子拿回家。」但在保安的角度，貨物、垃圾真的會阻塞通道，火災時會有危險，而且自己也會被投訴、被上司指摘。「 所以我們的遊戲主要都是想突顯這個矛盾位給參加者感受。」

街坊自有相處心得

除了跟保安訪談，遊戲也會邀請參加者訪問公共空間的使用者、商場的商戶等，Lorraine發現其實街坊和保安之間也有自己一套的相處心得，好來好去，保安不會對違規者趕盡殺絕，街坊也會配合，「譬如保安叫了一次，不要在乒乓球枱晾衫，街坊咪過多兩個月才晾，費事這兩個月煩到你，或者這兩個月去其他地方晾住先，過了風頭火勢才回來」。大家都明白是朝見口晚見面的街坊，無謂把關係搞得太僵。有街坊甚至和保安成為朋友，例如公園晨運的老人家和保安伯伯、商戶和商場保安，天天見面都會閒話家常。

Lorraine發現，保安十分清晰自己的工作範圍，過了界不歸自己管。「他們真的會說，『過了這條界就不是我的範圍，你出番去食煙就無事』，好搞笑，你出去我就扮看不到，對他們來說他們真的只是打份工，你不要為難我。」保安的年齡介乎40到70歲，但每一個保安都能指出這條界線，「就算是60、70歲的伯伯，你以為他應該不是太熟，會說『大約這裏』，他不會，他真的清清楚楚指到給你看，『就是這條界』，所以這件事應該對他們來說真的好重要」。例如天瑞商場歸領展管轄，商場中間的羅馬廣場開始，就是公共屋邨範圍，遊戲中也邀請參加者尋找這條界線，分辨哪裏是屋邨保安的管轄範圍。

自助導賞 機械人引路

這次活動以WhatsApp機械人自助導賞，參加者回答問題、選擇答案後，就能獲得下一步指示，機械人亦會以相片指導參加者前往下一個目的地。「我們發現現在市面上多了這種自助導賞，讓參加者真的可以按照自己的時間、規律去看和參觀一個地方。」Lorraine以前都參加過真人導賞團，亦做過導賞員，覺得自助導賞有時比導賞團方便，「可能你要畀反應導賞員，導賞員又要撩你講嘢，都幾攰，而且好多時候就會變成一個單方面的介紹，只有導賞員講解好多歷史資料」。他們希望自助導賞有更大自由度，參加者能夠自主地觀察社區、體驗保安的角色、跟拍檔分享自己的感想，按照自己的喜好調整步伐，不用跟大隊，亦有參加者帶同相機，可以在自己喜歡的地方停下來拍照。活動最後的一站是新北江商場，新北江商場猶如葵涌廣場、旺角中心，有不少美食小店，「好多參加者debriefing的時候都買晒食物來，因為他們中間是自己調節，可能買吓小食呀，又兜去第二個地方」。

「非常社區」將在1月15日再舉辦「一日保安」活動，2023年「非常社區」亦會在天水圍舉辦多場社區活動，如邀請導演劉國瑞作社區放映及導演對談、街頭演唱會，有興趣者可以向「非常社區」了解。

「一日保安」活動詳情

日期：1月15日，周日

時間：中午12:00至下午2:00

地點：天瑞商場

報名：forms.gle/6HwZe744bouieCjT8

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、朱琳琳

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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