【明報專訊】也許是命犯孤星,好多年沒有被點命批判了,想不到專欄上篇關於BFI的Sight and Sound史上最佳100部電影選舉(Greatest Film of All Time),在統計學的原則上提出質疑的拙文,會令人不爽,惹來追擊。都這麼多年了,本以為大家都應習慣,在下的取向,跟主流的評論,就是有點些微的差別,個人的名聲不打緊,唯獨論點必需要闡述釋明。