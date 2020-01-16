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2023年1月8日星期日
星期日生活
悼：聲撼河山 激揚小調 迷醉當年百萬人
我們的那口Madeleine
從顧嘉煇、許冠傑曲目 看廣東歌的圖像世界
我認識的第一首顧嘉煇
悼：電影幕後英雄 顧嘉煇的音樂本色
星期日現場：何「聚」之有？用過十萬來挑戰限聚令的男人
無名周記：百年雜誌迎戰未來
誰人日記：愛擦背的婆婆
放心寫作：路邊草與那個人
#22 讀者來信：天天好天氣
阿貓阿狗：#171 正常
悼：文人教宗的是非成敗 告別本篤十六世
圖文城市：這兩年來你影過多少張花的照片呢？
Long D：（十六）：Enjoy your meal
開門讀書：舊時的美好
老少女之麻糬周記！
同場加映：重新認識全泰壹
movie chic, movie style：《First Love 初戀》 到底發生過什麼事
論語‧電影：開放選舉才是最政治正確
家明雜感：哥連法路的演戲收成期
影片簡評
單元連載：香港書32
星期日文學‧《追憶似水年華》——午後的普魯斯特效應
{沙頭角達人}張啟聰 「混血兒」回流 一股鄉愁 拼湊客家圍頭文化
盤中食事：Vivienne Westwood私房素食食譜——Eggs Florentine
搞邊科：香港媲美潘多拉星 潛水搵「兔仔」
社會實驗：做「一日保安」 換個角度看公共空間
窗邊考現：陪愛貓隔住個網 觀鳥吹風 曬太陽
未來城市：精明學藥物知識 「自療」小病痛 長遠有幸福
阿貓阿狗：#171 正常
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【明報專訊】作者•李香蘭
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悼：聲撼河山 激揚小調 迷醉當年百萬人
我們的那口Madeleine
從顧嘉煇、許冠傑曲目 看廣東歌的圖像世界
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悼：電影幕後英雄 顧嘉煇的音樂本色
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放心寫作：路邊草與那個人
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