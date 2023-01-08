悼：聲撼河山 激揚小調 迷醉當年百萬人

現今大家的一般印象，以為顧嘉煇的第一首電視劇主題曲是《啼笑因緣》，而且即時紅透半邊天。可是實際上這是他為無綫寫的第三首電視劇主題曲。第一首是1972年面世的《星河》，由詹小屏以國語演唱的，第二首是1973年面世的《煙雨濛濛》，由鄭少秋以粵語演唱。《星河》是唱國語的，並沒有怎樣為人注意，《煙雨濛濛》的音樂較西化，當時也沒有得到太多的共鳴，唯有到了1974年3月的《啼笑因緣》，音樂中國得來融入若干西樂元素，連唱的都是鬼鬼哋的仙杜拉，這才大大地博得樂迷歡心，顯見顧嘉煇不是一出手就成功，要寫到第三首呢！

《啼笑因緣》之後，也不是一帆風順，比如《芸娘》、《楊乃武與小白菜》與《清宮殘夢》，聲勢就弱了很多，要到翌年的1975年6月，為《巫山盟》寫了《田園春夢》，才再度掀起熱潮。然後，又要到1976年5、6月份的《心有千千結》、《書劍恩仇錄》，顧氏作品才持續大放光芒。事實上，在那兩三年間，為無綫寫劇集歌曲的音樂人至少還有文采、江南、關聖佑、于粦、王粵生等等，此後顧嘉煇才「一統江山」，在多年間，無綫電視歌曲的作曲人就幾乎必然是顧嘉煇！並且也幾乎逢電視歌曲必紅！

《萬水千山縱橫》悲壯

本地的電視劇集，時代背景從古裝到民初，從戰前到現代，光是要配合這些背景，作曲人是必須具有豐富的音樂素養，能古能今，能中能西，因而也足以顯示顧氏的巨匠風範。顧氏的音樂創作，不管是中式的風味還是西化的韻致，都有其開拓之功。只是今天回望，西化的韻致應不愁沒有人繼承延續並發揚光大，愁的是中式的風味恐成絕響，就像是中式風味已沒法在當代的香港有立足之地。

在7、80年代，中式風味的電視歌曲，並不是一味的柔媚纖弱如《田園春夢》，顧嘉煇的《書劍恩仇錄》，便有甚悲壯激揚的一面，同年于粦創作的《逼上梁山》，可謂互相呼應。

顧嘉煇最享負盛名的一首《上海灘》，前奏已是澎湃洶湧，真似「浪奔浪流」，但歌曲旋律本身是以五聲音階為主，只是偶爾在不起眼的地方有ti音潤飾一下，以至偶用一兩回很西洋味兒的三連音節拍。所以，這首仍是中式風味的作品啊！若分類的話筆者會稱之為「激揚型中式小調」。

《流氓皇帝》的主題曲《男兒志在四方》，開拓了非柔媚纖弱中式小調的另一可能。那份樂天知命，隨遇而安的心境，可說是《忘盡心中情》的快樂版。尤其前奏處有兩句女聲的演唱，感覺很是清爽。

如果以古裝武俠劇歌曲為限，顧嘉煇的激揚型中式小調作品，筆者個人覺得感染力極強的前三首是《楚留香》、《萬水千山縱橫》和《世間始終你好》，這是以其面世時間排序。

3首歌曲，《楚留香》是以do音作為結束音的，西洋樂理會視之為major，而以近世的中國調式理論來說，則是宮調式。因為調式的影響，激揚得來頗覺氣度雍容，雄深雅健。《萬水千山縱橫》和《世間始終你好》俱以la音作為結束音，西洋樂理會視之為minor，而以近世的中國調式理論來說，則是羽調式。由於minor的調性偏於幽暗，所以《世間始終你好》縱使激揚，總帶絲絲傷感色彩，只是幾乎被激揚感覺蓋過而已，而《萬水千山縱橫》的悲壯感是很明顯的。

《楚留香》逢上港劇初登台灣的機緣，迷倒了不少台灣觀眾，而主題曲亦風靡一時，而後來竟發展到成為流行的送葬歌曲，真是出人意表！明明是major的歌調，卻作如此用途。

《萬水千山縱橫》的編曲很是適合由西洋管弦樂隊發揮，銅管樂奏出號召性引子：mi la la la ti la，然後整個樂隊立刻和應，完全是千軍萬馬的場面。激揚型的中式小調，卻寫出如此氣勢磅礡、聲撼河嶽的樂章，絕對是空前。

《書劍恩仇錄》經典

稍後於《萬水千山縱橫》面世的《世間始終你好》，那激揚型的中式小調男女合唱形式，自然不同於顧氏舊日的《田園春夢》、《愛在心內暖》，而是一新耳目，但覺意氣昂揚。《世間始終你好》近年成了香港中樂團親民之曲，不時奏起這豪邁之音，然後讓觀眾唏嗬唏嗬地融入曲中，場面壯闊動人。

這種激揚型的古裝武俠劇中式小調歌曲，考其緣起，很可能是始自佳視劇集《射雕英雄傳》（1976年4月12日啟播），那主題曲是黃霑曲詞、吳大江編曲的作品，當時這首歌曲亦是耳目一新之作；稍後，麗的劇集《三國春秋》（1976年5月5日啟播）的主題曲，由黎小田作曲、楊道火編曲，其音樂亦已具激揚的情態。到稍後無綫開拍《書劍恩仇錄》（1976年6月28日啟播），顧嘉煇自是不能不努力比這兩首歌更走前一步半步！鑄成《書劍恩仇錄》主題曲這首經典！

那些歲月，激揚型中式小調，可說是時代之音，其他音樂名家亦有《大俠霍元甲》（黎小田曲）、《秦始皇》（關聖佑曲）、《中國夢》（趙文海曲）等等傑作！

小小的香港，有如此激揚人心的中式小調，也許是跟那些歲月眾人都奮發向上的精神契合，小調都喜歡激揚一下！加上那個年代的人，成長中尚可接觸到很多中國音樂的聲音，對中式小調有份親切感。而這，是港情還是國情？

不過，1990年代起，中式小調在香港的粵語流行曲中漸漸淡出，這亦波及激揚型中式小調，彷彿再沒有人想聽這類型的新作，而即使仍有古裝武俠劇，其劇集歌曲也像是激揚不起，所以真是怕中式的風味成絕響。這情况，是什麼因素造成的呢？要有待大家思考。

文˙黃志華

編輯•朱建勳

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