e新品：ag高CP值電競耳機 重低音還原空間感

可拆式收音咪 一鍵消噪

廠方為了提升耳機的聲音方向辨別能力,特別於耳機左右加入4個動態驅動器。與過往的ag耳機一樣,產品由日本音響品牌final監督製作,確保音場廣闊及具空間感,玩家更清晰感受到發聲點的方向,找出敵人蹤影。在電競遊戲時,很多時都需要和隊友交談,因此耳機在調音時,亦特別提升了人聲清晰度,但不會有音頻過高的情况出現。

遊戲中的槍林彈雨,最考驗耳機的低音表現。WHP02 for gaming特意加強這一環節,並內置重低音模式,能進一步強化低音效果,同時耳綿部分可隨着低音的節拍震動,提升現場感,令用家打機更投入。此外,WHP02 for gaming設有可拆卸吊桿收音咪,咪上有噪音消除按鈕,按下後能消除環境噪音,方便友方聽清楚每一個指令;出街聽歌時則可把收音咪拆下,方便收納。

接收力強 最多續航27小時

為了減少因無線連接而出現的遲滯問題,WHP02 for Gaming在配件中備有一個使用USB Type C插槽、具低延遲特性的2.4GHz無線通訊接收器,用家可把它直接插到電腦或遊戲機等設備上以連接耳機。跟機同時附有USB Type C to USB Type A轉接器,就算電腦上沒有USB Type C插槽都能使用。用家最怕是打機中途耳機突然無電,WHP02 for Gaming在標誌燈關閉下能連續使用27小時,開啟標誌燈亦可用17小時,至於同時開啟標誌燈兼重低音振動模式,則可提供6小時的連續使用時間,電量亦算充足。就算真的用到無電,用家也可使用跟機的3.5mm連接線來有線連接裝置及耳機。●

ag WHP02 for Gaming規格

連接方式:藍牙5.0、3.5mm插槽

頻率響應:20Hz-20KHz

連續使用時間:27小時(關標誌燈)、17小時(開標誌燈)、6小時(開標誌燈和重低音振動模式)

售價:$780

查詢:3188 0767