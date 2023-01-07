兼顧蒸餸燜煮 小型電子燉盅 靚湯等你回家

Rasonic RSS-T132G機身的骰 小燉盅一人獨享

一般人以為電子燉盅體積大，佔用空間大，蝸居如何放得下？實情是現時不少生產商都推出小型電子燉盅，適合單人或二人小家庭。以Rasonic為例，早前推出為二人家庭而設、型號為RSS-T132G的小型電子燉盅，機身體積只有272×200×162毫米，非常的骰。它附設兩個0.65公升的玻璃燉盅，一人一盅，不用過碗即可飲用，也十分適合繁忙的都市人。

RSS-T132G針對二人家庭而設，因此輸出功率相對較低，只有300瓦，但可提供最長24小時的預約時間，就算怕早上趕不及處理食材，也能提前在早一天晚上先做好準備放入燉盅。為了方便用家，機身採用透明上蓋設計，燉煮過程一目了然。機體設有完成烹調提示鈴聲，聽聲便知燉湯完畢，也具有防乾燒保護裝置，不用怕無人在家時發生意外。唯一不足是機內只設有4種燉煮功能（燕窩、糖水、燉湯及嬰兒粥），相比一般的電子燉盅略少，宜事先審視自己的需要。

Rasonic RSS-TS554C上蒸餸下燉湯 回家快快開飯

如果覺得小型電子燉盅的容量或功能不足的話，Rasonic另推出一款容量5.5公升的電子燉盅RSS-TS554C。它不但功率強得多，亦提供更多煮食模式，包括燉湯、快燉、慢燉、糖水、原汁燉、蒸燉等，燉湯之餘亦可以煲粥。值得留意的是，RSS-TS554C跟機附送方形蒸籠，只要把蒸籠放在機頂，即可上蒸下燉同步烹調，回家後立即炮製蒸餸，十分方便。

RSS-TS554C設有最長24小時預約功能、防乾燒保護裝置，不用怕煮乾水出現意外。燉煮完成後也會自動保溫，遲了回家也不怕燉湯變凍湯。機體使用透明玻璃蓋設計，方便在蒸煮過程中檢視食材狀態。跟機除有1個5.5公升的陶瓷燉盅之外，還提供4個各0.65公升的陶瓷燉盅，無論想燉一人一盅湯，還是想一次過料理多種食材都做得到。●

Rasonic RSS-T132G規格

容量：0.65L×2

功率：300W

燉煮功能：燕窩、糖水、燉湯、嬰兒粥

體積：272×200×162mm

重量：1.6kg

售價：$448

網址：bit.ly/3Qd83sc

Rasonic RSS-TS554C規格

容量：5.5L、0.65L×4

功率：1000至1190W

燉煮功能：燉湯、快燉、慢燉、糖水、原汁燉、蒸燉、煲粥、自選、蒸

體積：415×336×305mm

重量：10.5kg

售價：$798

網址：bit.ly/3WFvCfx

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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