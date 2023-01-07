臘味花雕炮製英國菜 驚喜好滋味

3名老闆都是英國人，其中2人已落戶香港30多年。3人希望推廣家鄉美味之餘，也希望在英國comfort food中加入香港元素，集兩地之長，做出中西融和的味道。和我們中國人吃飯一樣，這裏鼓勵分享，主菜、燒烤都屬大堆頭分量，近300元的澳洲豬脢頭扒，足有兩大件，絕對夠三兩知己開心share。

肝醬糅合臘鴨髀肉 鹹鮮獨特

英國冬天寒冷，當地人吃的都偏向重口味：內臟、血腸、肝醬……都是餐桌上常見的食材。最意想不到是，廚師竟然在當中加入中式臘味，比如威爾斯乾酪，傳統就是在酸種多士塗上bacon jam（一種以煙肉、洋葱、黃糖、醋做成的抹醬），這裏則在製作bacon jam時加入本地的臘腸碎，再鋪上厚厚的芝士焗香。外表看來與一份open sandwich沒分別，但吃起來，除了煙肉的鹹香，還吃出甜甜的臘腸粒。此外廚師亦在炮製肝醬時加入臘鴨髀肉碎，在粗獷的內臟香氣中吃出鹹鮮的鴨肉，非常獨特。如果你是內臟狂熱分子，那就必試牛臟餡圓，以牛內臟取代羊內臟，剁碎拌入炒至半熟的絲苗米，外面裹上麵包糠，外香脆內結實，一咬就吃到濃濃的牛香，還有帶咬口的米粒，配酒一流。

花雕煮汁伴靚扒 非常搭配

前菜過後，一份大大的澳洲封門柳才賣二百多元，店家只揀澳洲冰鮮出品，保證不會因急凍過久而影響肉質。還有豬脢扒，來自澳洲Borrowdale農場的走地豬，不嚡不韌，配上加入花雕的鮮蘑菇汁，濃郁細緻，與伴碟的綿滑薯蓉、微焦球花甘藍，非常搭配。胃口許可的話，建議多點一份焗小椰菜（brussels sprouts），曾在英國居住或念書的人，應該對它不陌生了。小椰菜以生抽、香茅粉炒過，外焦脆內香甜。●

69 on Jervois Bar & Grill

地址：上環蘇杭街69號The Chelsea地下

查詢：9758 6715

註：另加一

文：胡慧敏

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