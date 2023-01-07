大館法庭化身歐陸菜餐廳 餐車席前切扒juicy嫩滑

位於昔日香港司法界重要建築物內的 Magistracy Dining Room，其設計集合現代元素與古物古風，時尚優雅之餘亦沒有淡化建築物本身的宏偉莊嚴。進門經過長走廊，淡黃燈光帶懷舊氣息。而樓底特高的主用餐區，配搭拱形天花與手工雕刻木板牆身，突顯其歷史背景。餐廳正中央擺放酒紅色皮革沙發，吸睛度極高。暖金色燈飾裝置，營造別樹一格的奢華風。推開餐廳旁的玻璃大門，有一個名為Botanical Garden的後花園，大量嫩綠蕨類與長青植物點綴其中，融合夜裏巧妙的燈光裝置，打造出迷人的婆娑樹影，是客人餐前餐後舉杯輕酌最佳位置。

慢炒洋葱6小時甜如蜜 巧製酥皮湯

餐廳由餐飲集團Black Sheep Restaurants管理，並由名廚Matthew Kirkley主理，以現代風歐陸菜掛帥，結合科技與廚藝技巧，為傳統菜式破舊立新。Matthew同時擔任集團另一家法菜餐廳Belon的總廚，他最出眾之處是將原本平平無奇的歐陸菜推陳出新，讓經典菜式再出發。法式酥皮洋葱湯配格呂耶爾芝士看似簡單，精妙處在於廚師用上5至6小時的極微細熱力來慢炒洋葱，除掉本身帶辛辣與苦味的物質，化成甜潤如蜜的洋葱泥；再加入以牛肉與雞肉炮製成的上湯，以百里香提香。外層牛油酥皮沿碗邊仔細揑好，掃上蛋漿及格呂耶爾芝士後入爐烤製至金黃色。整個製作過程耗時不少，正是廚師們慢工出細貨的最佳例子。

炸魚薯條變奏 龍脷魚妙配自家他他醬

主菜相對簡單，選擇不算多，但確實是歐陸菜系的經典代表。除了英式傳統酥皮雞肉蘑菇批外，還有金黃脆炸多佛龍脷魚。Matthew以倫敦Wiltons餐廳的主打菜為藍本，選用每條重達1公斤的多佛龍脷魚，去皮起肉後加入麵包糠裹上外層，下油鍋炸香。外層香脆，配搭傳統他他醬、甜酸脆瓜伴以雜錦香草同吃，名副其實是fish and chips的曼妙變奏。

至於大路選擇「慢烤6小時牛肋扒」，再次突顯主廚的心思。為免牛肉油花太多影響肉質，他棄用油花分佈最豐富的Prime，而選用「特選級」（Choice）中最好的Server's Choice。經多番試驗後，他特意用自家調配的鹽花醃製原條牛肉，冷藏24小時後抽乾水分，以Delta-T Cooking（烤爐溫度依據食材中心溫度調節）的科學方法炮製，雖然用上更多時間，但確保肉質保持軟嫩，汁液豐盈。牛肋肉從烤爐取出放涼後，抹上第戎芥末與炸香的洋葱調製成的抹醬。客人點單後，侍應便在堂前為客人切件，即時享用。

棗蓉焦糖布甸 陣陣干邑香

必食的還有Quality Chop House油封馬鈴薯，擺明車馬是以倫敦名店The Quality Chop House的馬鈴薯配菜為靈感。廚師將澳洲的Yukon Gold馬鈴薯刨片，蘸上牛油清後鋪滿淺鍋上，再入焗爐，經過烤焗、放涼、按壓過夜的工序後，切成厚條再炸成金黃色。每一條脆薯都是經歷時間沉澱後的工夫之作。

甜點選擇不算豐富，但製作認真。Baked Cambridge Cream跟法式焦糖燉蛋相似，淺淺的小碟裏盛載雲呢拿燉蛋，入口滑溜。棗蓉焦糖布甸是傳統英式甜品，Matthew以伊朗出產的甜棗，細磨成蓉後混入牛奶、雞蛋、麵粉等材料，加入薩瓦蘭模具（savarin mold）裏烤成布甸，焗好後再澆上干邑焦糖醬汁，干邑的香醇融合焦糖甜潤質感，棗蓉的果香令焦糖布甸與雲呢拿雪糕同步昇華。

餐廳位處活化古蹟內，除了食物質素，Black Sheep亦期望為客人帶來更佳的服務體驗。Gueridon Service（旁桌式服務）是其中一種，侍應用流動手推餐車給客人奉上菜式與酒品，並在客人面前即時切燒牛肉或配對餐酒等。集團執行董事之一Robin Whitehead還要求服務員對建築物的歷史背景有一定認知，對餐廳的認識甚至要涵蓋歷史、設計元素及建築特色。在這麼具歷史感的餐廳用膳，穿著得體一點是常識吧！餐廳設有來賓服裝規格，建議大家訂座時多加留意。●

●知多啲

百年法庭 列法定古蹟

根據古物古蹟辦事處資料，建於1914年的前中央裁判司署是香港現存最古老的法庭建築物之一，亦曾為最高法院附屬建築，警務處與入境事務處人員的辦事處。1995年列為法定古蹟，與中區警署及域多利監獄於2018年活化成大館建築群。Black Sheep Restaurants集團將前中央裁判司署活化為餐廳，並由知名室內設計師Joyce Wang團隊負責設計。●

Magistracy Dining Room

地址：中環亞畢諾道1號

查詢：2252 3177

註：只設晚市，另加一；逢周一休息

文：Wilson Fok

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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