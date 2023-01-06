藝文青：2022舞台劇總結

封館演員中招 一波三折

經歷一波三折的還有神戲劇場《2呃22 ART》，演員陳淑儀確診，導演張銘耀代替他，排練一日後親身上陣表演，可惜最後黃秋生亦告抱恙，表演只好暫停，擇日補場。筆者看補場，法國當代女劇作家雅絲曼娜．雷莎的劇本思辨度極強，更顯陳淑儀、黃秋生及朱栢康演技精湛。另一以演員演技掛帥的，還有香港戲劇協會的《十二怒漢》，香港13個藝團「總監」參與演出，故事關於12個陪審員就少年謀殺親父案件激辯。兩齣戲劇演員都有高手過招之感，表演能量平衡，激發觀眾思考。

筆者在12月30日看了潘燦良導演的《短暫的婚姻》首演，屈指一算，才發現筆者去年總共看了3齣由莊梅岩編寫的舞台劇，其他還有《最後禮物》和《我們最快樂》。看畢《我》時覺得劇本寫3名同志的情慾與掙扎很精彩，故事最後主角回憶同志圈中一樁離奇命案有點畫蛇添足，突然想到為什麼莊梅岩的劇本總是有人死？《最》的大哥殺死細佬，《短》故事由鰥夫開始，其他例子還有《聖荷西謀殺案》、《5月35日》等。或者死亡確實是非常吸引的戲劇事件，特別在其使活着的人失去與死去的人和解的可能，讓戲劇人物的心理活動更引人注目。

期待《飯戲攻心》舞台版

去年有不少歷史題材作品，或者是「借古諷今」。年初筆者看了關於香港保衛戰的讀劇《傾城無方》，年中浪人劇場的《緬甸歲月》以緬甸的殖民歷史為主題。而年尾前進進戲劇工作坊的《逝言書》最讓筆者難忘，故事取材自台灣白色恐怖時期的歷史檔案，《逝》自稱「漫遊者劇場」，引領觀眾一邊聽錄音故事，一邊從土瓜灣牛棚走到東何文田配水庫遊樂場，走上坡路讓觀眾心跳極快，錄音中故事情節亦是愈發緊湊，最後放飛3個白氣球以紀念逝去的靈魂，意象濃厚。

然而以未來為主題的作品相對失色。前進進戲劇工作坊的《鐵行里》與再構造劇場的《後人類狀況》，觸及區塊鏈、無人機戰爭、基因改造等題材，但在營造未來時空氛圍上顯得別扭，本來具啟發的構思在舞台上呈現時難讓觀眾投入，容易流於說教。至於2023年，暫時最期待香港藝術節的《飯戲攻心》舞台劇版，因為電影主要情節在飯枱上發生，也有些一鏡到底的鏡頭，已甚似舞台劇。

舞台劇請來周國賢、梁仲恆、陳湛文、廖子妤、胡麗英、黃呈欣，這些演員在影視和舞台劇界各領風騷，導演則由擅長形體創作的黃龍斌擔任，值得期待。●

文：劉螢