點止溫書食飯玩音樂 共享空間探索社區可能

共享空間一般設於鬧市旺區，2020年開業的共享空間——文房卻藏身於新蒲崗工廈，事關兩個創辦人Antony和Mill都是黃大仙區街坊。Antony本身是共享空間的常客，過往使用服務時留意到客人離開共享空間後，與空間的關係就結束；同時，一般社區缺乏服務居民的共享空間，所以希望做出一間有人情味、扎根社區的共享空間。因此Antony和Mill特意找一個廣闊、光猛的單位，甚至有一個露台，要留下來首先要透到氣。

辦分享會 維修互助平台

Antony笑言稱不上回饋黃大仙區，只希望共享空間不止用來工作或溫書，譬如一些社區活動和工作坊也能在這裏舉行，「我們希望這個地方的主角不是地方，主角是使用這個空間的人」。「簡單來說，就是有任何用得着這個空間的地方，都是我們想去探索的事。」

他們對外合作有一個共識：「愈多可能愈好」，只要不影響到本身共享空間的服務，就可以一試。共享空間搖身一變，儼如哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）所言的公共領域（public sphere），每個人聚首於自由平等的空間討論、對話，衍生出不同公共活動。

有別於坊間工作坊，他們期盼這裏辦的工作坊較獨特、創新，譬如品酒、蠟染和廁紙掛飾工作坊等。由於Mill是藝術系畢業，認識不同藝術家，也希望介紹香港藝術家的不同創作，甚至曾邀請以前的老師辦動畫班。共享空間的一堵牆掛着16幅植物標本，原來是《香港原生植物圖鑑》其中一個作者王曉欣亦曾到文房作分享會；他們也與組織「維修辦館」合作，提供場地讓一班有興趣或有技能維修電器的退休公公、叔叔為街坊維修家電。「所以我們除了希望share這個空間之外，同時也可以透過我們的東西帶不同事物給人，這是我們一路希望做到的事。」Mill說。

可能是藝術系畢業，Mill深知從事創作的苦况：「創作要怎麼謀生呢？除了創作以外，他們可能有一些成品，而我們幫他們銷售，希望可以多一點（收入）餬口。」

寄賣手工服飾 講求原創

甫踏入文房，就會看到寄賣的檔口，譬如攝影藝術家劉智聰、藝術家Miki Ho的作品，亦寄賣獨立出版的書籍。而在大門旁有一排貨架是與「一物一事」合作，掛着的衣服都是設計師姜美而80多歲的母親小蘭手工製造。合作也不是亂來，視乎製品的完整度——是否原創、獨特。

「我們在這兩年，不停跟不同單位合作，將更加多元化的東西帶來這裏，就是想這裏的人不只是溫完書或者工作完就走，他們在這裏可以有其他事物得着。譬如你上來溫書或者你做了半日工作已經好攰，你見到（一些製品）可能問『咩嚟㗎』？我們就可能因為這件事而溝通到，這也是我們跟客人之間多了的互動。」Mill說。

疫情下，各行各業受創，但Antony說：「反而經歷疫情，共享空間是受惠的行業。」因為防疫政策導致人們欠缺聚腳點，而共享空間卻不在此限。但其他商戶未必獲政府支援，「其實好多小店因為要生存，都希望會不會有多點事情，是可以令到他再跳出來，讓多點人認識」，但欠缺領頭人去舉辦活動和計劃，讓人認識不同小店，甚至整個社區。文房就當了那頭領頭羊，猶如組織了由店舖網絡組成的另類公民社會，填補政府防疫政策的空缺。通常公民社會是非牟利，由大大小小公民組織組成，但近年不少公民組織消散，公民社會的精神和功能反而滲在大大小小的店舖，不以賺取最大利潤為目的，有時旨在促進公共利益，形成另類的公民社會。

團結老舖小店 研新想法

文房曾經舉辦「獅子四圍走走生活祭」的社區活動，Mill解釋：「當時香港整體氣氛都不太好，所以自己都會諗有什麼方法可以幫到我們這個社區，所以就做了這個『獅子四圍走走』的活動。當中有一些興趣班、有一些分享會……就是希望多些人認識或者願意去探索新蒲崗、黃大仙區的小店。」Mill指，這個活動令到這個社區的小店更為團結，「只要大家有什麼事，大家都會互相幫忙」。不同店舖活在新蒲崗，有老舖，亦有工廈裏新的樓上舖，疫情當前也願通力合作，「這一區的舖頭好多都是老舖，尤其是食肆。所以好像我們這些新的舖頭，可能有一些想法，他們都會好願意跟我們一起去諗一些事，他們也給我們好多建議」。而在文房同一層就有一家在香港設計的滑雪產品店，疫情期間可想而知對他們有多大影響，後來以教滑板課程為生，「如果我們有什麼（適合的）活動，都會line up他們一起去做」。

之前禁堂食令，甚至全日禁堂食，不少打工仔蹲在公園一隅吃飯的畫面依稀可見，前任特首才頓覺有些人不在寫字樓工作的。而晚上6時禁堂食令時，其實也有些人沒有地方吃飯，或者只想跟朋友聚一聚。於是買附近小店的外賣上來文房，就會有優惠，Mill說：「他們可以純粹上來食個飯，或者使用我們的空間。」Antony補充：「其實疫情最嚴峻的時候沒有堂食，有些客人真的會買個外賣上來食個飯。」政府專心防疫時，小店網絡正正填補了市民在防疫政策下的需要。

在疫情受創的還有公開試考生，因為學校和自修室關閉，若屋企不適合溫習，基本上沒有地方溫書。所以Mill提到一個小店撐學生的計劃：「有一些有需要的小朋友，他們只要填回一些基本資料給我們，而他們家裏真的沒有一個適合的環境，就可以上來這裏溫書，我們費用全免，給他們一個空間，亦都有其他小店去資助這一件事。」

盼受助學生將來support人

「本身空間就在這裏，在不會有好大成本要攞出來的前提下，做到就盡做囉。而且這個programme，我們只是其中一個supporter，有其他小店一齊support，我想這是一個共生的關係，不是單方面，是好多人一齊付出的。我們希望哪一日有一些有需要的學生覺得自己被support之後，日後他都可以成為support人的那個。」Antony說。

開業兩年有多，Antony和Mill最深刻都是跟客人的關係，以及看見不同人的成長。有些學生考完公開試以後，特意回來探望他們、寄聖誕卡給他們，附近遇見也會談起近况；或者一些小型公司在共享空間發展到需要到外面租寫字樓，但間中都會租文房的房間開會，敘一敘舊；更有些人在移民之前約他們吃頓飯道別。甚至文房曾辦過「此地．異鄉｜音樂×詩會」，邀來音樂人黃衍仁、阿初及詩人枯毫、余婉蘭，Antony沒想到黃衍仁參加了音樂詩會3個月後就在金馬獎頒獎禮上領獎。

圖畫看似美好，但Antony也不諱言：「當然我哋搵唔到錢嘅𠵱家。」Mill聽後也不禁大笑起來，直言：「我們開了兩年幾，其實都不是一個收支平衡的狀態，我們都是在摸索。」第五波疫情確診宗數字急升，令不少人害怕外出，影響到共享空間生意；近來不少客人去了旅行，所以共享空間的市道都淡靜。他們訂了目標試多一年，方向上有些不同，希望令到更多元的活動在共享空間舉行。「但當然啦，還可以試多久，都要視乎自己銀包有多少錢喇。」Mill打趣道。●

文房

地點：新蒲崗大有街35號義發工業大廈10樓E室

網址：bit.ly/3viGpQG

文：嚴嘉栢

美術：張欲琪

編輯：朱建勳

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