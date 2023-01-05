fashion news：本地首飾品牌 推動可持續發展

本地首飾品牌Nyrelle，關注推動可持續發展理念，推出的首飾採用公平貿易黃金、純銀、反競爭鑽石、可追溯源頭的寶石及環保黃金（100%循環再造）作為主要物料，主打簡約時尚款式設計。當中的Pretzel系列，運用18K黃金、9K黃金及鍍金打造出扭紋形狀，在設計中注入模仿新鮮出爐麵包般的厚實感覺，創作出一系列戒指（左圖，$1520）、耳環等不同首飾，優雅不失玩味。Bezel系列則具備經典長青款式，例如以18K黃金、9K黃金的簡約設計配上反競爭鑽石的頸鏈（中圖，$1640），方便配搭日常穿著。至於王牌Monarch蝴蝶系列，更與美國知名電視頻道Fox Channel合作，以同名音樂劇集故事為藍本，設計出代表脫變、全新出發的蝴蝶圖案，當中一款吊墜耳環（右圖，$1400）配有小巧的蝴蝶，隨身體輕盈擺動。●

查詢：Nyrelle 5726 2918（K11 MUSEA店）

文：劉詩言