local mode：香港設計師葉嘉祺 衣服「被看見」才有意義

Wilson畢業於香港理工大學紡織及製衣學系，主攻針織設計。擅長男裝設計的他，在畢業展上贏得The Overall Grand Winner Award及Best Menswear Collection of The Year兩大獎項，成績驕人。離開校園後，Wilson到了一間大型成衣製造商上班，面對日復日的沉悶工作，卻未有消磨他創作的熱情，在職期間參加了「香港青年時裝設計家創作表演賽」（YDC），最終憑參賽系列Forgetful Still拿下冠軍殊榮，隨之而來便建立了自己的個人品牌Wilsonkaki。

星形圖案代表火花 心中有一團火

品牌主打男裝服飾設計，剪裁傾向oversized，Wilson表示：「有別於女裝，需要顧及胸線及腰線，當我設計衣服時，總不會刻意去想身體結構，往往只會透過視覺元素表達創作意念，展現自己的創意。」注重視效的Wilson強調：「當把衣服放在身體上時，能夠draw attention才有意義。」 細心觀察Wilson筆下的設計，不難發現他喜歡在服飾中加入抽象圖案，當中更經常出現一個類似星形的圖案（圖），究竟有什麼意思？「這個看似星形的圖案代表火花，啟發自梵高的名句：Someone has a great fire in his soul，我想表達出每個人心中也有一團火的意思，因此以不同顏色如紅、藍、綠來表達出不同情緒。」

為林家謙設計演唱會服飾

近年香港流行樂壇再次變得蓬勃，間接讓普羅大眾多加留意和支持本地創作，「自己人撐自己人」。Wilson甚具詩意的創作理念，便被林家謙的造型師看中，邀請他為去年舉行的《Summer Blues林家謙演唱會》設計服飾。當看到自己的作品登上紅館，Wilson更以「眼泛淚光」來形容，「我很喜歡林家謙的歌曲，起初還擔心自己的設計不適合舞台，雖然服飾不算很誇張，但卻很配合他的歌曲」。為對方構思服飾設計時，Wilson既呼應演唱會主題，又希望衣服能反應林家謙的性格，「他是一個很浪漫的人，私底下很有禮貌和謙遜」。談到當中一套粉藍色服飾（圖）時，Wilson解釋：「靈感源自他的歌曲《時光倒流一句話》。一方面想為家謙塑造出如小王子的感覺；另一方面則呼應演唱會的Summer Blues主題，透過粉藍色表達出由夏天到秋天的感覺，看起來有點淒涼，帶出對夏季依依不捨的感覺。」

出訪巴黎時裝周 看清現實殘酷

去年9月，在Fashion Farm Foundation的帶領下，Wilson與其他香港品牌出訪巴黎時裝周，以展示會的形式發布2023春夏系列Impression Surround。不過對時裝業有一套看法的Wilson直指：「我不明大家在爭什麼，因為競爭實在太大。」他回憶，「 在短短的一條街道上，便有過百個來自世界各地的時裝設計師及品牌，而買家卻不多，加上自己本身並不出名，實在難以突圍而出」。這趟經驗讓Wilson看清殘酷的現實，他計劃將來不會再跟隨傳統的時裝日程。「在香港當設計師並不容易，我亦不想把自己限制於一個地域，也許會多運用社交平台來增添品牌的名氣吧！」別以為Wilson是個「佛系」設計師，拿下YDC冠軍殊榮的他獲得了前往日本、到設計師三原康裕（Mihara Yasuhiro）工作室實習的機會，但因疫情影響，這個原定於2020年10月的計劃，延期至今年2月，雖然一切還是未知之數，Wilson期待留在東京期間，可以辦一場展覽，透過藝術讓更多人認識他的設計。●

品牌名稱：Wilsonkaki

成立日期：2020

品牌概念：Hypermodern , poetic and everyday elevation

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他：

生產地：■香港 ■內地 □其他 備註：

查詢：Wilsonkaki www.wilsonkaki.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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