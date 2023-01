local mode：香港設計師葉嘉祺 衣服「被看見」才有意義

Wilson畢業於香港理工大學紡織及製衣學系,主攻針織設計。擅長男裝設計的他,在畢業展上贏得The Overall Grand Winner Award及Best Menswear Collection of The Year兩大獎項,成績驕人。離開校園後,Wilson到了一間大型成衣製造商上班,面對日復日的沉悶工作,卻未有消磨他創作的熱情,在職期間參加了「香港青年時裝設計家創作表演賽」(YDC),最終憑參賽系列Forgetful Still拿下冠軍殊榮,隨之而來便建立了自己的個人品牌Wilsonkaki。

星形圖案代表火花 心中有一團火

品牌主打男裝服飾設計,剪裁傾向oversized,Wilson表示:「有別於女裝,需要顧及胸線及腰線,當我設計衣服時,總不會刻意去想身體結構,往往只會透過視覺元素表達創作意念,展現自己的創意。」注重視效的Wilson強調:「當把衣服放在身體上時,能夠draw attention才有意義。」 細心觀察Wilson筆下的設計,不難發現他喜歡在服飾中加入抽象圖案,當中更經常出現一個類似星形的圖案(圖),究竟有什麼意思?「這個看似星形的圖案代表火花,啟發自梵高的名句:Someone has a great fire in his soul,我想表達出每個人心中也有一團火的意思,因此以不同顏色如紅、藍、綠來表達出不同情緒。」

為林家謙設計演唱會服飾

近年香港流行樂壇再次變得蓬勃,間接讓普羅大眾多加留意和支持本地創作,「自己人撐自己人」。Wilson甚具詩意的創作理念,便被林家謙的造型師看中,邀請他為去年舉行的《Summer Blues林家謙演唱會》設計服飾。當看到自己的作品登上紅館,Wilson更以「眼泛淚光」來形容,「我很喜歡林家謙的歌曲,起初還擔心自己的設計不適合舞台,雖然服飾不算很誇張,但卻很配合他的歌曲」。為對方構思服飾設計時,Wilson既呼應演唱會主題,又希望衣服能反應林家謙的性格,「他是一個很浪漫的人,私底下很有禮貌和謙遜」。談到當中一套粉藍色服飾(圖)時,Wilson解釋:「靈感源自他的歌曲《時光倒流一句話》。一方面想為家謙塑造出如小王子的感覺;另一方面則呼應演唱會的Summer Blues主題,透過粉藍色表達出由夏天到秋天的感覺,看起來有點淒涼,帶出對夏季依依不捨的感覺。」

出訪巴黎時裝周 看清現實殘酷

去年9月,在Fashion Farm Foundation的帶領下,Wilson與其他香港品牌出訪巴黎時裝周,以展示會的形式發布2023春夏系列Impression Surround。不過對時裝業有一套看法的Wilson直指:「我不明大家在爭什麼,因為競爭實在太大。」他回憶,「 在短短的一條街道上,便有過百個來自世界各地的時裝設計師及品牌,而買家卻不多,加上自己本身並不出名,實在難以突圍而出」。這趟經驗讓Wilson看清殘酷的現實,他計劃將來不會再跟隨傳統的時裝日程。「在香港當設計師並不容易,我亦不想把自己限制於一個地域,也許會多運用社交平台來增添品牌的名氣吧!」別以為Wilson是個「佛系」設計師,拿下YDC冠軍殊榮的他獲得了前往日本、到設計師三原康裕(Mihara Yasuhiro)工作室實習的機會,但因疫情影響,這個原定於2020年10月的計劃,延期至今年2月,雖然一切還是未知之數,Wilson期待留在東京期間,可以辦一場展覽,透過藝術讓更多人認識他的設計。●

品牌名稱:Wilsonkaki

成立日期:2020

品牌概念:Hypermodern , poetic and everyday elevation

貨品種類:■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他:

客群:■女 ■男 年齡:■15-25 ■25-35 ■35>

銷售點:□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 □其他:

生產地:■香港 ■內地 □其他 備註:

查詢:Wilsonkaki www.wilsonkaki.com

文:劉詩言

編輯:陳淑安

