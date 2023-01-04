廚房說書人：High tea原本不high？英國飲茶為何加奶？

High tea與low tea

但其實恰巧相反，high tea本來並不high，英國人喝下午茶，確分所謂high tea和low tea，前者是工人階級，下午經過體力勞動後，稍作休息補充能量的飲食，吃的是肉批、麵包夾凍肉或醃魚等粗食，並飲茶灌水，一點也不high；反而後者才是上流社會，未到晚餐時間，下午時填填肚所進的輕食，吃的是精緻小巧的三文治和糕點如scone等，喝的是由瓷器茶具奉上的靚茶，是種休閒生活方式。這種low tea反而較接近如今口中所說到酒店吃的high tea。

站着吃還是坐着吃

原本high tea和low tea中的「高低」並不是指品味或格調，其實是指站着吃還是坐着吃，又或者食物擺放的高度，工人階級在工地會站着進食，上流社會則坐下來休閒喝茶聊天，意思跟大家今天想當然的大不同。

大家可能認為，英國人飲茶跟中國人的最大分別是他們會加奶加糖，我們則不會。但其實在茶中加奶，更早有蒙古和西藏等中原邊疆游牧民族，那就是酥油茶，這當然與他們靠牧羊牧牛維生有關，且在艱苦生存環境中，在茶中加奶可以為牧民提供營養和熱量，有禦寒作用。早於14世紀，便有文字記載他們這種在茶中加奶的習慣。

那麼，英國人又是幾時開始飲茶，又為何在茶中加奶呢？

茶葉成為工廠工人良伴

18世紀，隨着貿易擴張，英國透過東印度公司從東方大量進口茶葉，本來只是上流社會的享受和玩藝，但隨着英國發生工業革命，茶葉成為工廠工人的良伴。茶有提神醒腦的作用，可以讓工人長時間在機器旁邊，從事單調重複的工作時，仍能保持清醒，精神專注，有人甚至形容它為保證工廠順利運轉的潤滑劑。有科學家認為，18世紀倫敦痢疾病例急速下降，便與那時興起飲茶有關。飲茶讓人口大量湧向工業城市居住，而沒有發生大規模疫症，為工業革命保證勞動力供應。

至於茶中加奶的原因有不止一個說法。一說指茶葉千里迢迢運到英國，過程中茶葉很易變質，加奶可以彌補茶的味道和口感。另一說法是當時英國上流社會以精緻瓷器奉茶，但當時瓷器質素參差，當滾燙的茶水注入茶杯時，熱度會令茶杯龜裂，因此先注入牛奶，就能夠讓杯內降溫，減低杯裂情况，據說這是源於17世紀在巴黎經營著名髮型屋的名媛Madame de La Sabliére的做法。而最好笑的說法，竟然與老闆「算死草」有關，因為讓茶「攤凍」要段時間，為了讓工人快快喝完返回工作崗位，於是便加奶讓茶快點降溫！●

文：蔡子強​（隔周刊出）

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