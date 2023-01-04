單一藏家專拍 珍罕絕版腕表 網上現身

網上拍賣專場名為Le Concours de Complexité，意思為「複雜的競爭」，代表獨立製表師François-Paul Journe精益求精的製表哲學。他以豐富專業的鐘表知識創新大膽地挑戰製表工藝，曾3次拿下GPHG Aiguille d' Or金指針大獎（相等於最佳年度腕表）。本次專拍將於1月13至20日在Phillips.com和拍賣行手機應用程式開放競投，包括11枚品牌的珍貴時計，為鐘表藏家提供難能可貴機會，收藏品牌絕版出品。

富藝斯鐘錶部亞洲區主管Thomas Perazzi表示：「繼早前The Armoury創辦人Mark Cho珍藏的首場單一藏家網上專拍圓滿落幕後，這次我們再獲另一資深藏家委託，拍賣這組F.P. Journe腕表。該位藏家高瞻遠矚，在多年收藏之旅中蒐羅珍稀時計，體現對鐘表的眼光和熱情。自製表師François-Paul Journe在1999年創立同名品牌以來，一直以創新的鐘表設計和卓越質量吸引一眾表迷，令Tourbillon Souverain、Chronomètre à Résonance和Octa Reserve等表款贏得全球藏家的熱烈追捧。」

已停產自鳴三問報時

今次拍賣由一枚Sonnerie Souveraine精鋼腕表領銜，Sonnerie Souveraine正是2006年度的金指針大獎得主。腕表搭載黑色表盤，品相極佳，配件齊全。品牌每年發表約4枚同型號表款，在13年的生產期間僅製作了50枚出品，現時已停產。拍品配備自鳴報時時刻裝置，毋須人手啟動。這款自鳴三問報時腕表同時創新猷，備有精美黑色表盤，而上述表盤通常只為Black Label尊貴客戶預留，並且根據藏家的品位量身訂製。

網拍另一亮點是Ruthenium Chronomètre à Résonance腕表，像大多數出自同一時期的品牌傑作一樣，搭載自製的黃銅機芯。Ruthenium Chronomètre à Résonance製於2001至2005年間，寫下品牌生產黃銅機芯的最終一章，而製表師此後則完全轉用18K玫瑰金機芯。拍品備有亮麗灰色表盤，由鍍釕白金鍛造而成，這個系列的稀有度使其成為藏家上乘之選。這款兩地時區腕表通過兩組獨立機鏤雕飾銀色子盤展示時間，以12小時制顯示時、分、秒。此腕表為限量生產99枚的編號第2號。

陀飛輪裝置配跳秒功能

1999年，F.P. Journe推出品牌首款Tourbillon Souverain腕表，配備世界首創的恒定力裝置。2004年，製表師徹底顛覆了業界對於陀飛輪的印象，為腕表添加嶄新的跳秒功能，並成為該年GPHG金指針大獎得獎腕表，該型號一直生產至2018年。在拍品之中亦有這款已停產的腕表，採用玫瑰金和鉑金，僅製作約100枚，拍品的陀飛輪裝置與時分副表盤對齊，強調此複雜功能的地位，表明其與時間顯示的重要程度不分高下。表盤靠左的視窗，邀請佩戴者一窺內部的精密機芯及細緻奪目的珍珠紋加工處理。跳秒秒針巧妙置中，處於兩個副表盤之間，與12時位置的動力儲存顯示相輔相成，呼應磨砂白金表盤。此腕表品相和複雜功能絕佳，屬於第2代Tourbillon Souverain，也是2017年出品的最後一款。

拍賣另一焦點是一枚從未在拍場現身的Résonance 20周年鉑金腕表，搭載Salmon玫瑰金表盤，表殼和表盤之間的色彩對比鮮明。此2020年版本為紀念Chronomètre à Résonance腕表面世20周年而設，加入了品牌標誌的恒定力裝置功能。腕表搭載品牌自製全新機芯1520，配備單一發條彈簧，支援腕表內部的兩個獨立機芯部分。表殼經過重新設計，上鏈表冠改為設於2時位置。這個設定與之前搭載1499.3機芯的型號不同，新版表冠不再隱藏在12時位置的表耳之間，讓佩戴者能更輕鬆上鏈和調整腕表。●

Le Concours de Complexité

單一藏家網上專拍

日期：1月13至20日

網址：www.phillips.com/auctions/auction/HK080223

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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