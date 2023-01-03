童繪遊樂場：呈分試主題：麻布花畫

立體麻布花造型 結合平面背景

這些看似複雜的表現方式，大家在構思時必須考慮其特性而作出協調，包括素材特性和創作造型的結構，手繪能夠做到的，並不代表其他素材也能夠做到，我建議寧可將造型簡化一點，務求能夠按照預期的效果展現出來，總好比因為複雜而失手。

˙麻布花畫

麻布花畫是以麻布作為主要素材，設計出不同的花朵造型，將立體的麻布花造型，結合到平面的背景上，創作出獨一無二的麻布花畫。

˙建議的對應方法

如需要在麻布加上顏色，應該在捲曲和摺疊成立體造型前處理（如選用廣告彩，可以把顏色調得濃一點），這樣可避免在立體造型上塗顏色的困難，特別是狹小的「窿罅」位。

至於背景表現，切記不要在放置花朵的位置預留空白位，曾有同學對我說這樣能夠減去填上顏色的時間和節省材料，道理是正確的，但我們也需要考慮在執行時能否完全準確將花朵貼在預留位置之上，因為稍有偏差，作品便會「穿崩」，考呈分試，還是「穩陣」一點較好。

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]