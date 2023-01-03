瑣碎小片段 就是生活主菜

最近讀焦桐的《為小情人做早餐》，是關於食物的散文。一篇才數頁，全書卻680多頁。厚重的書盛載焦桐吃一頓飯、做一道菜的故事。故事都很尋常，譬如說〈碧玉瓠瓜〉寫到女兒阿雙與焦桐討論「未來男朋友」，阿雙說男朋友一定要和家人住，「如果他不願意」，阿雙說「我就放狗咬他」。書中許許多多這種生活小片段，或許是瑣碎，但小事本來就是生活的主菜。至於食物，更是生活不可或缺的細節。焦桐在每一篇寫過小事，又記下那一天做了什麼菜哄他的「小情人」女兒阿雙。淡然的文字與小事，才是生活的本質，令人嚮往的日子，像東坡說的：「人間有味是清歡。」

人情味是食物本身的故事

味道是味蕾的經歷，人情味是食物本身的故事。喜歡聽蔡瀾先生談飲食，都是些典故，帶一點文化，又會攙雜些往事。《為小情人做早餐》也帶點台灣的風土人情，像是書中提到台灣多了休耕農地，讓人多了地點作休閒農莊；台灣上一輩不少說客家話的，讓阿雙以為世上的所有外婆都說客家話；原來台灣有過一個像羅賓漢的流氓英雄廖添丁……當然，焦桐也不吝嗇分享食物之外，與「小情人」的經歷。書中後部是附錄「娃娃書」，是女兒與家人之間的家書小文。

日子在每一頓飯之間過去，願新一年的歲月靜好，盼每一頓飯都是廣東人說的「安樂茶飯」。在此從《為小情人做早餐》中抄錄一則食譜，是書中我最想嘗到的一種食物：

「鴨胸洗淨，拭乾，以粗鹽兩面抹勻，揉搓5分鐘。用丁香、橄欖油、橙汁、迷迭香醃泡鴨胸肉，冷藏一天至入味。平底鍋不放油，將帶皮的那面朝下，小火煸出油脂，翻面再煎10秒即取出。烤箱預熱。蘋果磨泥，加入蜂蜜及2大匙橄欖油調勻，浸鴨胸於烤盤中，以150℃烤12分鐘。」

緣分到，或許你會做這道菜上傳到社交媒體，請別忘記說一說這一頓飯的故事。緣分到，或者我會看到你的分享。

文：程志森（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]