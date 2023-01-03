家教明言：成長思維與生涯規劃

史丹福大學心理學教授Carol S. Dweck博士提出「成長型思維」（Growth Mindset）和「固定型思維」（Fixed Mindset）兩種思維模式。成長型思維者認為智力可以經過後天的努力培育發展，固定型思維者則認為智力與生俱來，不可逆轉。不同的思維模式，在如何面對困難挑戰、失敗挫折、接受批評等均有很大分別。研究也指出固定型思維者傾向相信結果是注定的，而成長思維者則更傾向關注如何透過努力和改善策略達至成功。

推出獎勵計劃 贈予英熊寶石

學校於本年度推出亞小英熊聯盟獎勵計劃，教師可透過電子獎勵平台及手機App，隨時向同學們贈予不同的英熊寶石。我們一起正向欣賞同學在學習求進、生命成長、服務同學、展現才能等不同方面的努力及進步，家長及同學也可透過手機App或電腦，隨時查看得到的獎勵。

互相關愛 感受校園幸福感

學校是一個互相信任的家，在這裏有滿滿的新奇。校園是一個鼓勵同學嘗試的地方，同學們可以在這裏開懷探索新事物。學校更是一個學習互相關愛支持的地方，不同的英熊人物又會在日常校園生活中快閃出現，藉着每天一點點的欣賞，讓同學看到自己每天的一點點進步，而一起互相支持，用最好的我們成就每一個最好的亞小人。大家一起努力營造正向氛圍，就是要培育同學擁抱成長思維，感受到校園的幸福感。孩子們的努力能夠被具體呈現，他們會更體會到只要堅毅求進，有一天一定能達成理想。

寶石換領禮物 學習理財和生涯規劃

來到第一階段的寶石換領禮物時段，更是同學們學習理財和生涯規劃的好機會。同學們在亞小同樂日，可以運用寶石，換取獨一無二的亞小英熊聯盟聖誕卡、社區電影院的戲票、小息活動優先換領劵、校長預備的精美零食、在禮堂TV Wall和同學們切磋Switch遊戲、攀石牆大挑戰、籃球機對決……同學們一起討論如何好好分配及運用寶石，怎樣為自己心中的夢想規劃安排，大家真是樂在其中。而終極獎勵——與班主任一起打籃球、亞小校長體驗一日限定，更是同學們十分期待的時刻。教師們更期待的，當然是和同學們一同經歷成長蛻變的喜悅。

文：鄭家明（亞斯理衛理小學校長）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第430期]