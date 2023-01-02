㩦手抗癌：六成癌症照顧者感抑鬱

常憂慮防疫措施做不足

癌患照顧者一般都面對情緒、經濟、社交、時間平衡等壓力，而新冠疫情持續3年，對他們更帶來前所未有的衝擊。香港防癌會在9月底至10月底做了「抗疫千日：癌患照顧者問卷調查」，發現逾半照顧者經常感到身心疲累，有38%受訪者覺得失去人生；更讓人關注的是，約六成受訪者當上照顧者後感到抑鬱，近一成人想過甚至試過自殺，實在不得不防。

調查發現，照顧者多數為中年女性，照顧的大概是雙親或丈夫，她們既要兼顧工作，更要照顧家庭。新冠疫情持續，迫使覆診或治療改期；照顧者時刻憂慮防疫措拖不夠好，又或在入院治療期間自己或病者受感染等，令照顧者的焦慮指數在第五波疫情上升34%，雖然隨疫情緩和有所下降，但指數仍較疫前高17%。

我們明白，照顧者儘管騰出心力、時間去照顧患者，但抗癌非坦途，照顧者容易覺得自己做得不夠好；有時甚至會被患者或家人責罵照顧不周；而且跟醫者一樣，不論如何用心和付出，患者身體狀况都可能惡化甚至最終死亡，這解釋了在調查中近六成照顧者感到照顧工作沒有意義。

適時抽離 放鬆一下

家人患癌，自己變成照顧者，需要不停學習新知識和技巧，對大部分人而言都是新挑戰，照顧者毋須太過執著，應適時尋求專業人士或同行者協助。如遇病者苛責，照顧者可多加體諒和向病者解釋自己的難處；而不同住家人或朋友，縱有意見也應正面，以鼓勵方式提出，主動支持患者讓照顧者有喘息空間更佳。請緊記，要照顧人，首先要照顧好自己，適時把自己從照顧者角色抽離，放鬆一下。

香港防癌會特別出版了《走過驚濤駭浪》癌症病人照顧者全面手冊，囊括醫學治療與情緒管理、財務、法律等實際事宜的資訊。疫情期間，香港防癌會無間斷地在治療、經濟、復康等各層面，支援癌症病人及照顧者，與他們攜手同行。

文：廖敬賢（香港防癌會癌症教育小組主席、臨牀腫瘤科專科醫生）