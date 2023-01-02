慎防㿺㿭變濕疹 外塗內服 滋潤過冬

想拯救乾燥肌，潤膚膏應選擇鎖水定補水？揀「豬油膏」定「凡士林」？飲水能否保濕？看清如何外用內服、中西合璧，展開保濕大作戰！

皮膚缺水 呈網狀紋失光澤

皮膚是否缺水，單憑肉眼也可判斷。「如果皮膚細胞不夠水分，會呈現網狀乾紋，亦會失去光澤，膚色變得暗啞。」明德國際醫院皮膚科名譽顧問、皮膚及性病科專科醫生陳湧指，當皮膚缺水至甩皮、龜裂，就已是㿺㿭了。

潤膚膏保濕 避用磨砂果酸

他說，輕微㿺㿭不難處理，只要頻密地塗潤膚膏，為皮膚補水即可，「但要揀選不含刺激物的皮膚護理產品，磨砂、果酸就盡量少用，避免皮膚更乾燥。可使用針對乾燥皮膚，更多保濕成分的潤膚膏，加強潤膚效果」。

然而，㿺㿭並非小事，長期忽視，有可能引發炎症，甚至演變成濕疹。陳湧解釋，當皮膚乾裂、脫皮，皮膚細胞不再緊緊黏在一起，而是呈現空隙，這時便容易遭到致敏原、細菌病毒入侵，有可能出現皮膚發炎、出紅疹、搔癢等濕疹病徵。

刺激物易走入皮膚加劇發炎

中文大學醫院顧問醫生、皮膚及性病科專科醫生盧景勳補充，誘發濕疹原因很多，但天氣乾燥、濕度低肯定是其中一個元兇，他以「主婦手」為例，「『主婦手』是接觸性皮炎，即手部濕疹，是長期接觸水和清潔劑所導致，但很多時，冬天情况會特別差。這是由於患者皮膚已經裂開，皮膚水分不斷流失，遇上冬天濕度低，雙手更是乾上加乾、裂上加裂，外來刺激物就更加容易走入皮膚內，加劇發炎」。

濕疹併發其他感染 腫痛流膿

他強調，濕疹患者平日除要注意皮膚保濕，更要盡快尋求治療，否則形成惡性循環，手尾更長。「醫生一般會處方消炎藥膏，包括外用類固醇或非類固醇藥膏，控制發炎情况。假如濕疹爆發嚴重，併發其他感染，例如感染金黃葡萄球菌，患者皮膚不單痕癢、出紅疹，甚至會腫脹、疼痛或流膿，這時就可能需要使用口服抗生素。

文：沈雅詩

編輯：梁小玲

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