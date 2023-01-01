未來城市：互委會消失後 邨民轉型自救

臨別在即 問題無着落

邨巴瀕臨停擺

互委會臨別在即的最後幾天，從各種善後情况中可知，許多事情還未有定案。12月28日，距離「死期」4天，大埔富亨區議員何偉霖在專頁發布「互委會清零後遺」帖文，談及村巴服務受影響的問題，記者致電了解時，何仍忙於與運輸署溝通。他解釋：「全香港都有這些村巴，是靠居民組織如法團、互委會等，向運輸署遞交巴士線申請，如返工收工時間各有一兩班巴士方便居民，不用行出去搭，在家附近就可坐車。」他表示居民代表團體一般要在收到通知21日內續期，「互委會12月頭才收到通知，霎時要找新團體接手或轉居民代表名稱，就比較困難，中間還隔了聖誕假期」，過往其他村巴在負責申請的居民組織結束運作後也會消失，但這次互委會由政府下令解散，他說視乎運輸署能否酌情處理，包括轉至其他組織接手及延期，訪問當天仍屬未知。

限期未到 被催交單位

葵聯邨聯悅樓互委會主席徐先生形容，「房屋署的態度好似好想我們快些收檔」。未到12月31日，已被催促月中應交回清空的單位，信箱又提前被封，他們着手處理及交代各種事項，「這兩個月錢已捐給慈善團體，雜物該清的都清了，街坊合用的已取走，文件好多已銷毁，唯獨財務文件，民政署沒有指引，我問民政署，他們答你睇吓點處理啦，我就費事喇，單據涉及claim過政府錢的，唔知佢辰時卯時抽起條筋要查，我自行保存由成立到摺埋的所有支出單據，預計存起一年」。

墟市重辦無期

不僅互委會本身事務，在上水清河邨設立的香港宣教會恩霖社區服務中心，助理督導主任葉建忠指出，中心工作也會在環環相扣的變化下遇到困難。「清河邨是第一條邨在籃球場做到墟市，當時我們花了很多時間跟房屋署申請，互委會亦有參與。」這個自2018年起每月舉辦的墟市在疫情期間暫停，重辦無期，「因為在屋邨搞墟市，房屋署有個政策，要在EMAC會議（屋邨管理諮詢委員會）通過，這個委員會的組成有區議員、互委會主席、房署代表，有時亦可邀請警察與會」。若沒了區議員，加上沒互委會，這個會基本上只剩房署自己，「我們都問緊房屋署，如果要再搞墟市、再開會咁點呀，房屋署話疫情未過，未有咁快，遲啲啦」。

民間自發補位

許多情况與問題懸而未決，政府又未想好，民間如何先行一步？

1. 專頁改名續做「盲公竹」

2019年社會運動後，網上湧現不少互助的街坊群組，原來葵聯邨聯悅樓互委會主席徐先生一早有此念頭，並為互委會設立專頁。現年50歲的他，20多歲住葵涌區另一條邨時，已做新成立的互委會主席，「搬來後沒打算再做，最後姣婆守唔到寡的原因是，聯悅樓發生鉛水問題，大家日日要飲蒸餾水，覺得可以試吓為街坊發聲」。但做落也不可照搬之前經驗，「之前是老屋邨，這邊新樓住戶感情比較疏離，住了幾年隔籬姓乜都未知，除了調遷戶，住戶還包括新移民、印巴籍，年齡層後生很多，近幾年大家機不離手，我上任第一件事就搞了facebook平台，網址整成二維碼，街坊掃一掃就看到幢樓發生什麼事，也可認識互委會，搞康樂活動時對街坊參與度也有幫助」。他將為專頁改名繼續發放資訊及解答街坊問題，又研究另開群組。

他過往積極處理街坊投訴，現時「被動些」，像盲公竹，「提供方向給你可以點做，我們也盡量配合」，「互委會是做好民生的事，如保安、清潔，就算沒了，多年來與管理公司的合作不是白做，都有剩餘價值，希望用友情搭夠讓管理公司加快去做，他們不是難相處，都冇所謂」。

2. 社團註冊成立義工隊

上水清河邨清譽樓互委會主席吳桂林說，互委會從2017年成立後，「發覺原來這座樓長者太多，需要支援，陸續很多人加入做義工，有時上樓探訪，我們也跟很多機構合作送物資，疫情三年，檢測包、口罩、消毒藥水、搓手液，我們都曾穿保護衣送上去」。委員逐戶探訪，更記錄長者歲數及情况，「行動不便、聾啞人士、傷殘人士，我們都會寫下來，每兩三個月更新，個幾兩個月會致電他們」。他表示這些紀錄屬住戶私人資料，不會交予房署，只在有需要時交社工跟進。義工隊註冊後，會繼續派物資及探訪，「我們跟房署溝通過，他們說上去沒問題，你們都是住戶，不過不能再在大堂派東西，要逐個上門派，也不再有辦事處暫存，收到就要立即派出去」。他們亦有與管理處、社福機構聯繫，有了清譽樓義工隊的名義，方便向機構申請物資。

3. 機構開群組連繫街坊

吳先生說清河邨有八座樓，七座有互委會，他曾問及鄰座互委會的去向，「問過兩三個，佢哋話呢啲嘢我哋唔搞，兼顧唔到」。他亦想過是否應以整條邨之名註冊為「清河邨義工隊」，「但大家（委員）話做唔到咁多」，義工隊主力為清譽樓服務，行有餘力就幫其他邨民，「始終我們做慣咁多人，熟晒，不然有拗撬就不好了」。恩霖社區服務中心因互委會解散在社交軟件開了群組，希望邨內各座互委會成員加入，葉建忠說至年尾「有一兩座加入，不算太多，我估真的到互委會結束後，情况會好些，這段時間亦因疫情，部分互委會都沒有開會」。

居民需重新建立自助的力量，「我們社工的想法不是陪他們一起成長，而是很早階段助他們成形」。「如果互委會不消失，我們覺得他們已獨立，就未必介入太多。現在是明明他們可自行運作，突然沒有了這組織，我們是失望的，但沒辦法，政策如此，所以現在想招聚他們一起成為義工小組，雖然沒有互委會名義，但都可繼續服務那座大廈的人，是我們可以做的方向。」

政府角色

然而受訪者都提到，居民想方法自助以外，政府亦有重要角色盡快填補互委會消失後的缺口，他們談及以下建議：

一˙ 重建諮詢架構最緊急

社工葉建忠表示，上述EMAC定期會議開不成，其實房屋署更難做，「實際上這個會也可討論是否與管理公司續約，正式來說管理公司要做問卷，問居民做得好不好，居民大部分覺得管得好，才可續約。對房屋署來說這些是『三煞位』，最好居民決定，唔使佢自己揹鑊，將來佢都麻煩，管理公司做得差點算？續牌又唔係，唔續又唔係。這些現象會慢慢浮出來，愈來愈多，尤其疫情過後，地區原有諮詢架構沒了，問題就會出現」，他認為急需重建類似渠道。

聯悅樓的徐先生亦說，除了互委會主席，他本來有另一重身分，是民政事務總署轄下分區委員會的委員，「這是政府委任的，根據居民的社區經驗，覺得你合適又肯參與就邀請入會，但有限期，每兩年一屆，可連任三屆做足6年，亦有人過一過冷河再受邀回去」，不過他任期在2022年12月31日屆滿，未收到續任邀請。分區委員會按16區劃分，葵青區分5區共92名委員。不過，他指出分區委員會並不能代替EMAC會議跟進邨內事務的功能，「好多問題很貼身，傳統互委會做法是立即聯絡管理公司甚至房署，好快解決問題，或短時間得到回應。如放在分區會傾就死了，三個月開一次會，還有很多委員在講分區的問題，不侷限你條邨那座樓。最緊要是我參與咁耐，如對房署代表即時提問，永遠會話下一次會議再交代，即又三個月」。清河邨的吳桂林說，沒有了跟進渠道，但慶幸屋邨經理「都好幫我哋，有咩要幫手，出聲他都會幫」。葉建忠亦說清河邨管理較開放，但「這視乎屋邨，其他屋邨不一定是這樣，基本上可以唔理你」，「現在暫時沒有了這個途徑，未來會否開放番少少，屋邨始終需要有人參與其中，冇理由管理處自己管番自己，應該有渠道反映」，從前「互委會反映之餘，區議員又再發聲，成個跟進會好好多，現在是一層一層消失了」。

二˙ 每條邨設委任組織？

參與互委會多年的徐先生重提EMAC歷史，除了互委會、區議員，曾有具認受性的街坊組織代表亦可加入，門檻是需有邨內七成街坊做會員，後來因被認為與互委會性質重疊而刪去，現時仍保留會員佔邨內商戶50%或以上的「商戶協會」可有代表成為會議成員。問他有沒有想過組織這樣的聯會取得房署認可？又或門檻降至五成是否較為可行？他認為「這並非門檻的問題」，「今天你解散了互委會，要有替代方案，令街坊有問題時找到人做代表，跟部門反映爭取。門檻幾高幾低唔係重點，重點是由政府牽頭去做，有個方案是學大陸設立街道辦（街道辦事處）」。在內地，街道辦是政府機構，非街坊參與，另有居委會作為居民選舉產生的社區組織。徐先生談及的有點不同，「政府委任服務開社區的街坊幫手做，每條邨有這樣的組織，管理邨中的保安、環境衛生、投訴，政府有order也可協助處理」，「如果真有此替代方案，我不介意去做，相信落手落腳做的人不在意是否有糧出，都是義工」。

三˙ 關愛隊多元納地區聲音

對於政府新設的「關愛隊」，徐先生坦言「我覺得幫助不大，政府找團體去認投做某區，成立之後每個小區一小隊人，除了派物資也幫街坊處理問題」。政府按區議會選區劃分小區，每小區的隊伍為8至12人，「如葵聯區，不是只有葵聯邨四座樓，你顧唔顧到咁多？」區內有夾屋芊紅居、居屋葵康苑、私人屋苑新葵興花園，各類房屋有各種問題，「由一個有經驗的人帶義工派吓小冊子、宣傳單張可能得，接受街坊各種投訴，有急切的，等你來關愛我，死得喇喎」。

葉建忠就觀望荃灣、南區的試驗，「要看背後架構，如果只批給政黨去做，對社會意義又不是很大，多些由NGO去推義工組，可能情况會更好，太單一對社會不是好事」。他亦認為，不應集中只批給幾個大機構，「多元會更好，這樣才可收到地區聲音，除非你話完全唔使聽地區聲音，但在香港社會好易出事。寧願早些聽到不同聲音，會更易處理」。他說先例成功會是強心針，「如果這模式成功，意義是大的，我們也會試試申請」。

不過他仍很重視居民的力量，在踏入2023年互委會消失、關愛隊未知成效如何的空白期中，他說中心可借出地方，歡迎邨民繼續來開會，留住人與人之間的連結。

【居民互助篇】

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

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