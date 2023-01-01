一小時生活圈：馬灣小島 靜靜考古 主題公園潮退後……

珀麗灣時間圈：

30分鐘：搭船去中環、巴士到機場

1小時：回美孚娘家探父母

1小時15分鐘：去香港藝術館、西九文化區看展覽

2小時：村巴轉港鐵再轉校巴，到兼職教書的香港教育大學

閒日中午，碼頭外一片恬靜，我們一行人從各路到達，陸續坐在餐廳外的桌椅會合：記者從中環坐每小時一班的船，班次比早晚繁忙時間每小時2、3班疏落些；規劃師坐每日3班從荃灣開出的船到來；攝記則選擇在荃灣轉巴士從田寮新村那邊下車走過來。說到馬灣交通，Shirley說是個「很複雜」的議題。屬新鴻基地產的珀麗灣客運有限公司（下稱珀客）提供渡輪，以及到青衣、葵芳、機場的巴士服務；另有馬灣鄉事委員會申辦來往荃灣與荃灣西的巴士，過往馬灣人就珀客削減船車班次、鄉委會營運方式都有過不少爭議。

「玫瑰園計劃」改變命運

珀麗灣=馬灣？這個島承載着什麼想像？杜立基說：「早於上世紀90年代之前，新鴻基幾乎買下整個島的地，等於買起咗個島。那時機場概念很強，周邊與之相關的，個個都蠢蠢欲動。」1989年政府提出香港機場核心計劃，又被稱為「玫瑰園計劃」，改變了馬灣的命運。2014年許仕仁案審訊中，官員與地產商作供時就拼湊出馬灣發展的脈絡，運輸署前工程師指設計青馬大橋時並未料到會發展馬灣，政府當初認為陸路只是輔助；新地郭炳江就指當政府公布青馬大橋橋墩會落在馬灣村，便提議搬村和發展住宅，又與迪士尼商討在馬灣建樂園。

「2000年前後湧現很多這種想像，其實香港搞這些旅遊設施是跟風的，世界上的城市都在思考後工業化要搞咩呢？香港就跟着做大型旅遊設施。」去年馬灣舊村封村進行修復保育工作，「舊村一直有想法要變成文化村、集古村，亦是想像那邊會發展旅遊」。這亦扣連Shirley關注的交通問題，她說原本馬灣的構想是以渡輪為主要交通，繁忙時間載居民出市區的船，能把遊客載入島，有來有回渡輪生意便可平衡，可惜算盤未曾打響。不過在她帶路下，我們穿過珀麗灣與方舟背後，看到很多Shirley形容為「靜靜存在」的文化景點。

1. 珀麗路上「謎之釘」

從碼頭往挪亞方舟方向直走，會沿珀麗路經過珀麗灣多座住宅，杜立基留意到地上有一列釘，Shirley解畫：「以前居民搞活動，例如區議會搞街站，只可在兩排釘中間搞，跳出來就不可以。」這排釘隱約劃分出公共通道與私人範圍的界線。Shirley在2010年搬入馬灣，準備展開退休生活。她曾是公務員，當初被這裏廣闊海景吸引，住進來後，十分關心島上的文化歷史保育。她展示舊相，指出珀麗路對出的海岸在地盤發展時曾挖掘出新石器時代墓葬遺蹟、馬灣人骨，中國社會科學院考古研究所當時也有參與，更列為「1997年全國十大考古新發現」。

2. 馬灣之巔的幻想

一般人也許以為馬灣就是一堆住宅與挪亞方舟樂園，沒買票就要在此止步，其實繞到後面另有天地。經過馬灣公園旁，走到青嶼幹線之下，得到另一重可貼近仰望汲水門大橋的視野，然後走上小山，即Shirley稱為「馬灣之巔」的大嶺頭，僅10分鐘路程就到達山頂。每逢有朋友到訪，她都會帶路登山，這裏除了可見青馬大橋，亦可俯瞰馬灣南的土地。新地在2000年曾申請撥地興建有真雪溜冰場的雪樂園，後來告吹，政府後來有意改為4500伙住宅用地，並為可行性研究招標。另外，長實在馬灣建金庸主題公園的想法最終亦沒過關，大型主題公園的一陣潮流過去了，小島發展何去何從？

3. 舊村保育明年底揭盅

下山後，沿小徑走到馬灣舊村的村口。新地1997年換地發展珀麗灣，當時的發展藍圖包括興建遊樂設施，即馬灣公園第一期；而早在2010年葵青地政處交給區議會的文件，已提及馬灣公園第二期發展，會將舊村保育翻新為藝術文化村，至去年新地與政府才達成協議3年內翻新舊村。如今舊村暫因工程不能內進，Shirley說起裏面的「九龍關」碑石、棚屋等，難掩愛惜語氣：「以前我常來的，好鍾意這邊，這些樓有些封了、有些甩漏的，我都寫信投訴過沒保養，曾想過它們是否只能自然消失。我期待新鴻基如果真係做得好，就將所有古蹟的背景、歷史、古仔保存下來。」地盤掛牌寫着2023年12月竣工，這個計劃會否成功？在下一個景點似乎有些端倪。

4. 90年代風味古蹟館

舊村旁有條小路，可通往馬灣公園古蹟館。本身是座漂亮建築，為「馬灣公立芳園學校」，芳園書室是馬灣著名「卜卜齋」古蹟，這座學校是1956年因學生人數增加而建，稱為「小芳園」，介紹上文提及在碼頭附近海岸挖出的古蹟。然而走進館內有時光停留在90年代的感覺，策展相當簡單，展品下方只見小牌寫着「醬料瓶」，展館影片述說考古工作，「對於一群來自（前）文康廣播局古蹟辦事處的考古學家來說，這裏並不是一個普通的小島……」而文康廣播局早於1998年改組，可知影片亦已有些歷史。

考古遺址、大芳園小芳園、舊村新村，教授文化管理課程的Shirley說：「其實可將島上不同古蹟連繫上來，有系統及有趣味地介紹，也可給年輕人更多機會，現在的活化歷史建築伙伴計劃成功例子很少，大芳園、虎豹別墅都未能成功，大機構如新鴻基若大膽及慷慨些，讓年輕人入建議書去做，他們創意是很多的，可想出可持續的計劃。」杜立基也同意，「如南豐、新世界亦另設專責文化藝術部門，新鴻基做商場那麼專業，以其水平特設這樣的團隊，相信都可做得好。」他認為「成個（馬灣的）package已有現成的鮮明主題，那個年代很多想像沒有落地，以為炫目的天外來客能成功」，然而市民現對歷史文化旅遊已有一定認識，期望會更高，搬空的舊村如何能再現當中文化亦考工夫，加上現有人文風景，將來就待會否有比主題公園更立體及展現在地特色的通盤構思。

5. 新村的街坊小店

發展珀麗灣，舊村民搬走，安置到新村，Shirley最後一站帶我們走進她的日常生活，去訪田寮新村的小店。她數數這裏可以做泰式spa、有傳統麵包店、3間賣菜賣肉相連舖位組成的小街市，還有與她志同道合的A & J Gourmet，介紹年輕店主Jason，「佢打風會幫我哋撲菜，好勁㗎」。Jason說原本住深井，兩年前因兒子派到馬灣學校，便舉家搬來小島開店。「曾有人叫我開僱傭公司，後面做劏房，但自己也住這條街，這樣做對大家好似都唔係一件開心事。」他蒐羅西班牙、日本等地食材，「黑雨、8號風球，我一定開，一定搵到菜返來」。近來繪貓壁畫走紅的畫家Vladimir Boldyrev為他在新開食店牆上再畫一隻貓，吸引多人到場打卡，小店作特定安排免打擾鄰居，可留意「馬灣小巷」facebook專頁資訊。

昔日Shirley帶過不少導賞團，也與街坊落力爭取過保育及交通權益，說到現在，她不時流露幾分灰心。樂園幻想消失，杜立基說規劃因應社會變遷，學術上的答案是「透明度多些、公眾討論多些，中間有變化轉折時，大家都知、都明白，（制訂者）會聽意見不斷改變修訂，大家有傾有講」，今天馬灣人還能否表達意見影響小島未來？Shirley慨嘆現時疫情加上街坊移民，「大家都在沉澱，我覺得做公眾參與都是一個很長的過程，政府要學習，市民也要學習」。轉頭她又拉記者到麵包店推介糯米糍去了，這份對地方和人的喜愛，還是保留得完好。

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 林靄怡、曾曉玲

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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