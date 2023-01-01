ways of seeing：女遊人腦激盪 衝破公園性別規範

填補香港城市研究空白

鄧慧欣在2021年9月開始構思畢業報告，她見往屆的報告多聚焦長者和兒童，她則想從自身經驗出發，尋找有興趣花1年時間探討的題目。「教授教我們想不到題目就到社區走走。我從自己的城市經驗去想，有什麼在平日遇到但未解決的困難。」身為女性，她自覺使用公共空間例如公園時，總帶顧慮或引來異樣目光。尤其是疫情期間常困在家，有時想轉換環境坐到街上，也沒想像中輕易隨意。她的報告提出城市規劃仍以男性經驗主導，限制女性游走、閒坐和佔據公共空間或街道的自由。或許有人會想起假日在公共空間毫無顧忌的外傭，但她覺得這已「昇華至另一層次，營造了自己的空間」，當中除涉及性別，亦有不同持份者的爭議。她的研究以18至24歲、在學或工作的年輕本地女性為對象，因在城市的性別敏感（gender sensitive）設計中，她們是較被忽視的群體；以及針對10個灣仔和沙田區公園，涵蓋不同規模如地區公園、屋邨遊樂場、口袋公園和休憩處，分析它們的形狀、佈局、動線和使用者活動等相關特點。

大學生關注「男性凝視」

她的研究起點，是一個群發給中大學生的問卷調查，在6天內收集到210份有效回覆，得出男性凝視（male gaze）會令年輕女性對公共空間卻步的結論。選擇離開或完全退出該空間的女性，比面對女性凝視的男性多出2至3倍，不少女性甚至說不會再踏足該空間。另外，調查發現男性最看重公共空間的活動選擇，女性則最重視主觀安全感。

問卷印證她的個人觀察和於外國文獻所見的性別理論，也讓她掌握到香港的一手資料。她見學校課堂從未梳理性別與公共空間的關係，香港亦少討論，例如坊間組織「拓展公共空間」提出的公共空間金字塔，只將暢達性、環境與設施、公眾使用和鼓勵社交列為四大元素。她估計這是因為通用設計（universal design）多考量身體殘障者和長者、香港老化人口日增，加上社會對性別議題取態保守，造成了研究空白。她去年匯報研究時，指導教授說歡迎來屆學生可多探討這新領域。

拍片呈現「凝視」

她依據調查結果，選定以男性凝視為切入點，但如何具體闡述所謂「凝視」？她試過把鏡頭藏在屋邨公園樹叢，然後拍下自己隨意在公園漫步、坐下玩手機的情形，結果真的見到本來在另一角吸煙的男子，特意轉頭向她望去，臨離開公園前也不忘多瞄兩眼。在另一個休憩處，她身旁有多個匆忙行經的主婦，但沒人望向她。這條名為「她和他在乙明邨公園之間」的影片，可在YouTube看到。鄧慧欣說當初受到「懷疑人生就去散步」系列啟發，想拍攝其他公園使用者的真實反應。「沒刻意想是否有人望，最後拍到是意料之內，因是日常會發生的事，呈現給大家看。但不是批判說他有什麼意圖，可能是好奇心多看兩眼。」此外，她到過不同公園做抽樣訪問，發現設施未必是減低女性使用意欲的主因，例如有些人覺得排排坐、面對面的長椅令人尷尬，有的人則不然；在空間較大的地區公園，年輕人會自行找出踩滑板的空間。「當初不從設施入手 ，是怕太概括，好像所有公園都一樣，例如加闊道路、加街燈增加安全感，是否就是性別敏感的設計？我覺得可以更加hit the pinpoint（擊中要點）。」

維也納走得很前

就像她報告中的主要參考案例，是維也納市政府於2013年出版的《城市規劃和發展的性別主流化手冊》，為設計師和規劃師提供規範，當中的指標適用於公園，包括空間結構、主觀安全感和女性活動選擇。維也納公園並沒有十分創新破格的設計，但她最佩服的倒是市政府的前瞻視野，能先於聯合國、早在1991年倡導此概念，舉辦名為「公共空間誰屬？ —— 城市中女性的日常生活」的展覽，並得到市民和維也納婦女事務部門的支持，後來於1999年以兩個公園為性別主流化試點。

香港常標明設施限制

至於香港，她訪問多個相關界別的女性專業人士，包括地理與資源管理學系教授伍美琴、建築師梅詩華等；其中建築文物保育師吳韻怡跟她初步梳理香港的公園管理脈絡，除康文署以外，還有其他部門管理者或承辦商的參與，依據的既有規劃署的《香港規劃標準與準則》（簡稱HKPSG）、《私人發展公眾休憩空間設計及管理指引》，同時康文署另有「潮裝公園試驗計劃」和《遊樂場地規例》，也不像維也納般有專責審視性別需要的部門介入。兩地較明顯的區別，是維也納不鼓勵將公園劃分成不同用途的區域，香港卻常標明設施為兒童專用或設年齡限制，「但那些韆鞦或遊樂設施，對成人和年輕人來說都仍很吸引」。她不忘提到，HKPSG中康樂和休憩用地的標準，依據的是1995年的市民休閒生活和娛樂興趣研究，難免過時。

藝術家貓珊曾帶她到太平山街社區，走訪每日有不同女店長當值的見山書店。書店坐落街角，在店前放置桌椅，營造舒適的社區客廳氛圍。由於位處民居，後巷放有居民的晾衣架和吧枱，如同家居的延伸，她見到外傭帶着小朋友在後巷嬉戲，「衝擊平時大家的後巷印象」。這讓她想起在問卷調查中，曾有女性反映公園欠缺餐桌設施，尤其是在疫情禁堂食期間。她參觀太平山街後，認為可同樣為公園添置城市家具，「自己額外加一點，像社區營造，看可否改善到觀感和提升公園的功能」。

「環境提示」誘遊人

梅詩華跟鄧慧欣分享了自己過往的遊樂場項目，怎樣利用環境提示（environmental cues）吸引女性的注意力。鄧解說此手法來自選擇架構（choice architecture），藉環境提示引導或啟發使用者的行為，例如想鼓勵公眾多走樓梯，可將梯級塗成琴鍵，並加上鋼琴聲響。「不一定是建築師或行內人才做到，可以是簡單的商場設計、市場推廣也做到，是一些新意和手段」。於是她想到帶上色彩暖和的繩結咕𠱸、軟墊和裝飾到砵蘭街／文明里休憩處，令這個本來只有長椅的油尖旺街坊公園看來更自在舒適，吸引女性使用。雖然在報告答辯時，有評審質疑未必吸引到男性，她解釋：「這些提示不是標示女性專用，大家可以去看適不適合自己使用，男性也可以用。」回歸到性別主流化的本質，並非高舉女性主義，而是用於改善政策和規劃的策略，最終達至性別平等。「香港都有在制度下去推，但在城市設計未去到盡。」在婦女事務委員會制定的性別主流化小冊子中，仍以檢討多年的育嬰間設置和男女洗手間數目為例子。

維也納的改變始於一場展覽，鄧慧欣亦因此將部分研究內容整理，在去年4月於合舍舉行展覽，除上述的公園實驗和調查數據，也用電子遊戲界面呈現女性眼中的理想公園。畢業後她和兩個朋友成立「公園女遊」，參加了「創不同」種子計劃，在11月舉辦了第一場活動「圍爐傾」，邀請公眾到私密空間分享平日於公共空間面對的隱憂。她的畢業報告和「公園女遊」均圍繞公園和女性；前者側重男性凝視，後者則是「還原基本步，探討不同人對公共空間的看法」。

之後她們計劃走進公共空間，設想在修頓球場辦「圍爐傾」，吸引在看台觀賽的男性或等男朋友踢球的女友們一同討論。對於香港或她自己而言，公共空間與性別的研究仍是起步階段，還有很多待探索的範疇，例如多數女性不敢走進去的後巷，或是男性面對女性凝視的看法。這個畢業研究將繼續發酵，拓闊社會討論。

「性別沙龍：對話」講座——男性凝視：她和他在公園之間

時間：1月5日下午1時

地點：大館01座複式展室地下二層

網址：bit.ly/3GuTNI4

文˙ 梁雅婷

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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