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三松閣：如果人生可以重來？

【明報專訊】被過去束縛，是人生的悲劇，也是常態。後悔當初的決定，奢望人生可以重來，大概是難以擺脫的思想深淵。下文將從內容和形式上探討「如果人生可以重來」這問題的種種。

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