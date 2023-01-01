Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
副刊
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
副刊
2023年1月1日星期日
星期日生活
家明雜感：《窄路微塵》 記我們慘綠的時代
新年新希望
不遷
周日話題：僵化自閉式防疫
周日話題：黑珍珠、巴西足球與球王
周日話題：違反國情港情 人工島應擱置
放心寫作：天天好天氣
#21 讀者來信：扔掉了什麼
無名周記：過去．未來
開門讀書：開荒的長春藤時尚
老少女之麻糬周記！
圖文城市：渡來人
三松閣：如果人生可以重來？
Long D：（十五）：無恙
劇透紙背：《阿凡達：水之道》延續十三年的「殖民主義」爭議
評影習寫：《曼庫特》：東西之間的駝皮帽奴隸
影片簡評
單元連載：香港書31
單元連載：而過去和未來其實是一直接通
單元連載
星期日文學‧雪與文學：詠物哀意與自我擬物的異托邦
{慢下來達人}Birdy 買外賣去野餐 逃離掣肘 零針非高人一等
餐桌共學：It's Tea Time! 來一客英式下午茶經典蛋糕
社會實驗：可以借的話不會買 新年從共享開始
ways of seeing：女遊人腦激盪 衝破公園性別規範
一小時生活圈：馬灣小島 靜靜考古 主題公園潮退後……
未來城市：互委會消失後 邨民轉型自救
三松閣：如果人生可以重來？
prev
next
【明報專訊】被過去束縛，是人生的悲劇，也是常態。後悔當初的決定，奢望人生可以重來，大概是難以擺脫的思想深淵。下文將從內容和形式上探討「如果人生可以重來」這問題的種種。
上 / 下一篇新聞
家明雜感：《窄路微塵》 記我們慘綠的時代
新年新希望
不遷
周日話題：僵化自閉式防疫
周日話題：黑珍珠、巴西足球與球王
周日話題：違反國情港情 人工島應擱置
放心寫作：天天好天氣
#21 讀者來信：扔掉了什麼
無名周記：過去．未來
開門讀書：開荒的長春藤時尚
老少女之麻糬周記！
圖文城市：渡來人
三松閣：如果人生可以重來？
Long D：（十五）：無恙
劇透紙背：《阿凡達：水之道》延續十三年的「殖民主義」爭議
評影習寫：《曼庫特》：東西之間的駝皮帽奴隸
影片簡評
單元連載：香港書31
單元連載：而過去和未來其實是一直接通
單元連載
星期日文學‧雪與文學：詠物哀意與自我擬物的異托邦
{慢下來達人}Birdy 買外賣去野餐 逃離掣肘 零針非高人一等
餐桌共學：It's Tea Time! 來一客英式下午茶經典蛋糕
社會實驗：可以借的話不會買 新年從共享開始
ways of seeing：女遊人腦激盪 衝破公園性別規範
一小時生活圈：馬灣小島 靜靜考古 主題公園潮退後……
未來城市：互委會消失後 邨民轉型自救
家明雜感：《窄路微塵》 記我們慘綠的時代
新年新希望
不遷
周日話題：僵化自閉式防疫
周日話題：黑珍珠、巴西足球與球王
周日話題：違反國情港情 人工島應擱置
放心寫作：天天好天氣
#21 讀者來信：扔掉了什麼
無名周記：過去．未來
開門讀書：開荒的長春藤時尚
老少女之麻糬周記！
圖文城市：渡來人
Long D：（十五）：無恙
劇透紙背：《阿凡達：水之道》延續十三年的「殖民主義」爭議
評影習寫：《曼庫特》：東西之間的駝皮帽奴隸
影片簡評
單元連載：香港書31
單元連載：而過去和未來其實是一直接通
單元連載
星期日文學‧雪與文學：詠物哀意與自我擬物的異托邦
{慢下來達人}Birdy 買外賣去野餐 逃離掣肘 零針非高人一等
餐桌共學：It's Tea Time! 來一客英式下午茶經典蛋糕
社會實驗：可以借的話不會買 新年從共享開始
ways of seeing：女遊人腦激盪 衝破公園性別規範
一小時生活圈：馬灣小島 靜靜考古 主題公園潮退後……
未來城市：互委會消失後 邨民轉型自救
prev
next