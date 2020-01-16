副刊

星期日生活

#21 讀者來信：扔掉了什麼

【明報專訊】上一期，我們邀請大家描寫曾經扔掉，或好想扔掉的人或事或物，以及想一下如何從此得着什麼。我們收到了一位長期讀者的來信。他是小坡。

上 / 下一篇新聞