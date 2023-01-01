舊年許多朋友離開香港。入境處數字顯示，由二○二○年七月起至今，淨移出的人口已過四十萬。數字之下，總有一些是相識多年的親友。家家有本經，是難念的，是易讀的，樣樣都有啲。我轉念想過，疫情會去，只要關口開通，彼此還會再見。所以我希望帶着祝福，告別憂愁，以喬遷之喜視之。就讓自己學習將生活版圖由錦田紅磡深水埗擴展至世界吧。不用帶着情傷，朋友們，好好在新居新地方過生活，因為這是一種自由的選擇。

離去的人多，留下的更多。好友為女兒起名叫不遷，令我記起，曾幾何時有人立定心志，腳踏實地，其參數大概不是認為這裏好與不好，然後選擇奮鬥與否。在處身全球或本土二元對立之外，我們其實還可以咬着身處的土地來開闢疆域（Terrestrial），以探索和重新連結可以與人與物共存的生活。

鎖定疆域 連結不同宇宙

沒錯，變遷要比想像中來得急，來得猛。這或會令疆域的系統結構不斷變遷，但鎖定「這就是我坐落的疆域」，視作根本之所在，那麼幻變的天氣，便成了生活的新條件，供我們思索眾多的可能。畢竟疆域不是本質使然，而是具創造性的。像習字的過程，寫上一兩筆，自覺寫得不好不妥，我仍堅持並鼓勵自己，好歹也要把整個字寫完。唯有寫出來，我才能清楚看到開首或寫歪了的那筆那部分，對整個字的結構會帶來怎樣的影響，再者，其餘的筆畫在不經意間又如何受到影響而調整配合？一個寫「差」了的字，總比一次過撞手神而寫到的字強百倍。因為在差錯中，我能看到字裏疆域佈局的條件。是這樣不斷鍛煉出來對一字一宇宙的敏銳觸覺，令我更關注自己及自己以外的萬物。

生活中其實有許多個小宇宙。我能從書法作品中管窺到一個宇宙，進入其中時間與空間的關係結構中。那種像星圖般的交疊，劃破時空。一瞬之間，以往的世界與我的世界接通。古時之心性意境向我說話；我這個身處的世界解釋着從前，將之復活過來。我又從田間看見昆蟲緩慢鑽地，田間的葉菜訴說着地下微生物世界的效力，陽光打在灑水器噴出的水舞間折射出虹彩，那又是另一個宇宙。我還想努力多攀香港許多優美的岩壁，摸着巨石中的縫隙，也像感應着深度歷史中的史前世界，那個連盧亭也未出現的地球。這些的宇宙，現今居然被我這副皮囊逐一遇上。

翻開手邊的《聖經》，會讀到曠野飄流四十年，被擄七十年，兩約中間沒有啟示四百年的歲月，還有許多短促的瞬間。它們帶我飄進彌賽亞的時間，把繫於民族的紐帶切開，將救贖與創造重新接合。許多的宇宙，由個人、家庭、民族、國家、普世，風馬牛不相及的乜東東芫荽葱，一次過放置在新的疆域中重估。我又稍稍找到新的坐標，回過神來，開筆寫一個新的作品，踏上未走完的路，攀越未能完攀的山，還有吃着由農夫辛勞種出來的五穀。

不遷，你好嗎？還記得你和爸爸媽媽第一張家庭照，是我在錦上路替你們用那今天已不能再用的手機拍下的。今年為新一年寫字，我如前年一樣，偷雞多寫了一隻，想為你們送上祝福。

文、圖˙余在思

編輯•王翠麗

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