2023電腦周邊除舊迎新 Epson高CP值打印機 機細本領大

入門級：Wi-Fi連線 一App遙距打印

Epson早前推出的入門型號打印機XP-2200，尺寸只有390×300×146毫米，比很多同類型的多功能printer更細小，但功能非常全面，打印、影印、掃描三大功能兼備；再加上4色獨立墨水系統，擁有高質、節能打印技術，以$608定價來說，性價比非常高。它對應有線或Wi-Fi連線打印，亦可藉着專用手機Smart Panel App來遙距打印，手機App一開，即時將手機內的相片、文件等以Wi-Fi無線列印，非常方便。手機App亦可用來控制各種機身設定、清潔噴墨頭等，功能非常全面。

中階級：自動雙面打印省紙

如果想功能更全面一點，可以考慮中階級數的XP-4200，打印速度比XP-2200稍快之餘，亦對應自動雙面打印功能，用家可以在系統設定自動列印兩面文件，更加省紙。機身加添了一個2.4吋LCD屏幕，無論設定或操作都更加得心應手。XP-2200擁有的功能，XP-4200亦都有，包括支援Smart Panel App、4色獨立墨水盒等。XP-4200售價$858，只比XP-2200貴一點，同樣是性價比相當高的選擇。

進階級：30張文件自動「飛紙」複印

至於需要大量印刷文件的重度用家，功能更全面的WF-2960或許是不錯的選擇。機身雖比XP-2200或XP-4200稍大，但它是專門針對家居辦公或小型辦公室的用家而設計，不單可以同時盛載150張紙，亦支援自動雙面打印，同時設有傳真功能及自動送稿器，最多30張文件可自動「飛紙」掃描或複印，十分方便。而且它採用了的PrecisionCore及免熱打印技術，官方稱更能節省打印成本，非常適合有大量列印需求的用家。

■Epson XP-2200

功能：打印、複印、掃描

掃瞄器解析度：1200 dpi

打印速度：每分鐘27頁（黑白）／15頁（彩色）

最高輸入紙張數量：50張

墨盒：4色獨立（藍、紅、黃、黑）

連線：USB 2.0、Wi-Fi、Wi-Fi Direct

體積／重量：390×300×146mm／4kg

售價：$608

■Epson XP-4200

功能：打印、複印、掃描

掃瞄器解析度：1200 dpi

打印速度：每分鐘33頁（黑白）／15頁（彩色）

最高輸入紙張數量：100張

墨盒：4色獨立（藍、紅、黃、黑）

連線：USB 2.0、Wi-Fi、Wi-Fi Direct

體積／重量：375×300×170mm／4.3kg

售價：$858

■Epson WF-2960

功能：打印、複印、掃描、傳真

掃瞄器解析度：1200 dpi

打印速度：每分鐘33頁（黑白）／20頁（彩色）

最高輸入紙張數量：150張

墨盒：4色獨立（藍、紅、黃、黑）

連線：USB 2.0、Wi-Fi、Wi-Fi Direct

體積／重量：417×503×255mm／6.4kg

售價：$1128

查詢：2827 8711（Epson）

●e同級

HP刻苦耐勞雷射打印

如工作上沒有彩色列印的需求，那麼選擇一台雷射打印機，可能比噴墨打印機更慳錢和有效率。HP LaserJet Pro 3003dw打印機支援高速打印，而且可以透過Smart Admin Dashboard平台來遙距打印管理。它的體積於雷射打印機之中，算是相對小巧，然而打印速度相當高，每分鐘達31至40張，也支援雙面打印。官方指它的每月打印負荷量可達2500張，對於需要重度打印工作的用家而言，它比一般噴墨打印機更實用。而它使用的HP 145A LaserJet碳粉盒（$592），可以印大約1700頁文件，亦比一般噴墨打印更便宜。

打印速度：每分鐘31至40頁（黑白）

最高輸入紙張數量：250張

連線：USB 2.0、Lan、Wi-Fi

體積／重量：367×398.2×216.2mm／7.5kg

售價：$2488

查詢：8100 3081（HP）

文：JJ

編輯：梁小玲

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