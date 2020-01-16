推廣200年傳統手藝 圍頭花帶交織兩代創意

古老事物有如舊照片般慢慢褪色，幸而一些有心人為傳統注入新生命，讓它重新活起來。有70後跟80歲婆婆拜師學藝，不止學習傳統，更要尋求突破，將古董花帶化身為匙扣、寵物頸圈和藝術作品。雖然花帶紗線不能像毛線般為人保暖，卻能交織出暖暖的兩代情誼。（註：受訪者按拍攝需要暫除口罩）

「用花帶做涼帽帶，這樣出去咪靚囉！出嫁時新娘戴上花帶，很多人會讚她嫁妝好好㗎！」80歲的粉嶺龍躍頭圍頭婆婆梁少霞（麟娘）戴起涼帽繫上花帶，笑瞇瞇地說。一條花帶比手指還幼，但上面圖紋如花似錦，摸上去凹凹凸凸恍如繡花，麟娘那條有70年歷史的花帶手感依然堅實，十分耐用，而花帶的兩端有流蘇裝飾，實用又美觀。

圍頭客家漂亮花帶 點綴黑沉衣服

除了圍頭人，客家人也有織花帶的傳統。明愛龍躍頭社區發展計劃中心主任陳國明指，圍頭和客家花帶的織法基本一樣，但樣式和戴法就各有不同。例如客家花帶通常是白色底及單色花紋，而圍頭花帶是紅芯（紅色花紋），兩邊可配搭不同顏色邊線，如對比強烈的綠色和黃色，色彩較繽紛。

「因為要做苦力，所有當時圍頭和客家人的衣服基本上都是黑色。那麼女性在什麼地方可以裝扮自己？就是花帶！」陳國明說，女生會用花帶點綴涼帽、圍裙，或用作褲頭帶。花帶為衣服添上色彩，這門工藝卻不是每個圍頭女生都會。「買1條要1元多甚至2元，但每個月收入只有2、3元，怎麼捨得買！」麟娘看到村中阿姨織花帶，她就去看，「以前沒有人專門教，看完回去自學，織一條唔識，再織第二條」。那時的麟娘只有7、8歲，學懂後便用來幫補家計。她補充，通常織花帶的都是未出嫁的閨女，「嫁了的不是不想織，而是沒有時間織，又要顧孩子，又要做家務，又要務農，唯有年輕女仔有閒暇就會織」。

婆婆重拾塵封工具 找出少女時代作品

陳國明引述客家文化研究工作者徐月清的研究指，花帶編織傳統已逾200年歷史。但他估計，在香港懂得此手藝的婆婆只餘10多個，而且現今大多都不再織花帶。麟娘慨嘆：「再沒有人戴涼帽、穿圍裙，所以沒人買沒人織。」日月如梭，麟娘放下這門手藝至少60年，「 有一日有人問有誰識織花帶？我說我識啊」！陳國明為了讓龍躍頭的一班婆婆重拾昔日樂趣，發起花帶復興計劃。然而，麟娘要在塵封逾半世紀的記憶中找回編織技巧也不容易，「織得不對，又織第二條，試下又睇下」，慢慢重新上手。她更在舊居牀下底，找到多年沒用的花帶工具和少女時代所織的花帶，全都變成珍貴的古董。

不需要草圖 織出對稱圖案

「為了織花帶我配了（副）千多元的眼鏡！」麟娘說。愈織愈起勁的麟娘獨樂樂不如眾樂樂，收了70後的趙雅然（Gladys）為徒弟。在大學主修藝術的Gladys與NGO「全人藝動」合作舉辦不同的社區藝術活動，在2018年春天，他們一起到龍躍頭跟麟娘學織花帶，自此與花帶結下不解之緣。

麟娘坐在小櫈子上，把紗線繞過板櫈束好後，裝上工具完成「開線」，宛如一台小型織布機。她將線束繫上腰間，用力拉直，一隻腳踩着板櫈腳來平衡，然後拿起「帶批」（梭子）在經線上交替地挑線與按線，緊接着抽「伯公」（提綜）或壓線，再「過線」把緯線穿過經線，一雙巧手俐落地編織出滿佈雙面圖案的花帶。

「第一次看婆婆織，覺得好厲害！」Gladys覺得花帶很美又神奇，婆婆為何能憑空織出千變萬化的圖案？這驅使她進一步探索，「起初我織得很岩巉，粗幼不均、鬆散，為何婆婆織得那樣美，我織成這樣？因此很想追求這個手藝，於是一次又一次地練習，婆婆也一直提點」。麟娘正色道，「要很有耐性，挑錯、按錯一條線，那個花就不成」，而且帶身要織得夠厚實，兩邊要直，花紋不會鬆散或變形，才算織得好。但要織得緊實，其中一個技巧是編織過程中用力拉扯經線，「如果長時間編織很快就會腰痠背痛」，Gladys說，所以每天織幾小時，1條花帶約需1周才完成。

70後傳承技藝 糅合新舊圖案

Gladys有個使命，就是要保留這門傳統手藝，留住花帶的美。為了磨練自己的技藝，她織了逾百條傳統花帶，「不斷練習就像修行」。她從中領悟到傳統的智慧，例如挑花法則，因此她想再進一步自創全新的花紋。本來擅長繪畫的她以紗線作顏料，創作出「卵、蟲、蛹、蝶」4條糅合新舊圖案的花帶，配合繪本述說一個蝴蝶蛻變的故事，寓意自己在龍躍頭由零開始學織花帶，直至開班授徒的成長經歷。作品在2021年「樂山樂水樂土樂根源．地區生活文化展」中展出。

「她好叻！織的花帶又直又精緻，已超越我，是大師傅！」麟娘盛讚Gladys，同時慨嘆自己視力不夠好，已織不到精細的圖案，但有人用心學習她的手藝，感到無比欣慰，「我已80歲，我教識你，你自己去變」！Gladys與明愛龍躍頭社區發展計劃合作開辦工作坊，鼓勵學生在學習傳統技藝後，創作出喜歡或實用的作品，令古舊的手藝融入現代生活，延續下去。有學生在花帶上織出中英文字，有人織出錢包，有人以花帶製作寵物頸圈、匙扣……「花帶其實有無限可能」，Gladys篤定地說。麟娘不但欣賞「徒孫」的創意，更一起創新，織出27芯的花帶（傳統只有9芯），又製作耳環，還想編織手袋向高難度挑戰！「很高興她這麼瘋狂跟我們一起玩！」陳國明笑着說。

「傳承不是單向而是互動，互動裏有很多感情」，Gladys說道。如有人問手織和機織的製品有什麼分別，她會回答：「手織的是有感情、有思想、有溫度，人手做出來，機械無法取代。」

■花帶工作坊

Gladys與明愛龍躍頭社區發展計劃將不定期在龍躍頭舉辦花帶工作坊，有興趣者可留意fb專頁「拾圍安歌」公布舉行日期及報名方法。

文：李欣敏

場地提供：大館

編輯：梁小玲

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