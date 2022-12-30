沙發薯：The Bear——芝加哥的小城大事

名廚退隱小店

故事講述主角Carmy原是國內數一數二的名廚，在紐約為高級餐廳當廚，前途大好。他阿哥Michael也是廚師，在芝加哥（Chicago）營運家庭式專售食店Mr Beef，但卻自殺。Carmy決定放棄名廚事業，離開紐約，回到老家Chicago，打理阿哥的食店。

與家庭關係良好的Carmy，對於阿哥突然了結生命，感到十分難接受；加上要放低辛苦得來的事業，退隱在不知名的小店，就更是困難。誰不知接手Mr Beef後，他才發現廚房內沒有秩序，一盆散沙；打工的表哥是個麻煩友，不肯接受新秩序，不斷叫Carmy滾返紐約；其他員工各有各問題，不聽命令，不愛規矩，不要新阿頭，統統都令要振興食店的任務更加困難。

Carmy接手後，很快發現除了店內需要革新外，原來食店本身欠債纍纍，經濟亦需要重新整頓。食店的地點在芝加哥充滿藍領工人的混雜區域，人手處理方面十分棘手；同時他發現亡兄與表哥間中賣非法藥品做外快，用來幫補食店生意，這亦成為Carmy可考慮的最後手段。

Carmy由名廚界降落凡間，當然不會完全沒有人察覺。年輕、名廚學校出身的女生Sydney得知他重返家鄉打理Mr Beef後，便決定自薦為他們免費工作，是推動故事發展的主線。她明白要令食店生存，先要處理完全缺乏條理、毫不專業的廚房問題。她最終贏得Carmy信任，給她掌控廚房大權。但麻煩表哥與其他員工自然不會給她有好日子過，他們的摩擦亦成為了劇集的軸心。

「熊人」寓意內心掙扎

The Bear最難令人理解的地方相信是其劇名。明明與動物沒有關係，劇集是有關廚房內的故事，那為什麼叫熊人（The Bear）？劇集與「熊人」的關連，正正就是劇集最出眾的地方。劇集開首我們看到一隻被困在籠內的熊人，被放置在繁忙的芝加哥馬路上。簡單來說，這隻熊人可以被理解為Carmy自己，又或是他的心魔與煩惱。基本上整套劇集表面上是有關廚房的劇集，實則全都是有關角色的內心掙扎，以及主角克服各種心魔的過程。

劇集另一重點是熊人的身在地：芝加哥。芝加哥雖然舉世聞名，讓人以為是個大都會，但實際上它不過是一個小城，人口只有200多萬，少香港三分之二，其聞名只不過是因為美國的軟實力。劇集着墨在城市的觸感與脈搏，砌出芝加哥的小城大事：小店Mr Beef建基在真實存在的同名店舖，劇集捕捉城中生活化的瑣碎片段，其中一集更動用了美國indie界紅人Sufjan Stevens於2006年的代表作Chicago，聽到他唱「I made a lot of mistakes」、「All things go, all things go」，不止穿引劇情要脈，亦打穿了美國當代的zeitgeist。這一刻你便明白，為何一套這麼簡單小眾的The Bear，能夠牽引這麼多文化人的心。

文：陳Damon（chandamon.com）